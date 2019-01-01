вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Я не збираюся тут вічно бути»: Саганюк більше не піде в мери Володимира-Волинського

«Я не збираюся тут вічно бути»: Саганюк більше не піде в мери Володимира-Волинського
Міський голова Володимир-Волинського Петро Саганюк не збирається балотуватися на мера.

Про це він повідомив на своєму звіті 25 січня, – пише ВолиньUa.

«Я не збираюся тут вічно бути. Я не буду більше балотуватися на міського голову», - заявив мер.

До слова, Петро Саганюк очолює міську громаду з 1998 року.

Довідково:

Народився 8 березня 1950 року в селі Жовтневе Володимир-Волинського району у сім`ї селян-хліборобів.

У 1974 році став першим секретарем Володимир-Волинського міському, а в 1980 році – першим секретарем Волинського обкому комсомолу.

З 1986 року працював директором Володимир-Волинського держлісгоспу.

У 1988 році обраний головою виконкому Володимир-Волинської міської ради.

З 1992 року був представником Президента України у Володимир-Волинському районі. У 1993-му повернувся на роботу до держлісгоспу.

У 1998 році обраний міським головою Володимира-Волинського, у 2002 році вдруге йому довірили цю посаду, у 2006-му – втретє і в 2010-му - вчетверте. У 2015-му обраний вп’яте міським головою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Петро Саганюк, Володимир-Волинський, мер, вибори, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чому так? Зеленський президент, ви нову шапку натягните, вам не звикати, цього разу клоуна, і далі будите грабувати свою громаду.
Відповісти
Що ж, настала черга синків...
Відповісти
Вибір редактора
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь отримає понад 230 мільйонів з Державного фонду регіонального розвитку
Сьогодні, 17:13
KAZKA розсекретила назву пісні для Нацвідбору на Євробачення-2019
Сьогодні, 17:06
«Я не збираюся тут вічно бути»: Саганюк більше не піде в мери Володимира-Волинського
Сьогодні, 16:41
Норкова ферма на Волині: тварин годуватимуть кишками, а їх трупи зберігатимуть в холодильниках
Сьогодні, 16:32
Волинянка отримала відзнаку від Президента
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
У місті на Волині чоловік побив колишню дружину У місті на Волині чоловік побив колишню дружину
24 січень, 15:48
Зимові панорами Волині на столітніх фото Зимові панорами Волині на столітніх фото
19 січень, 12:51
На Волині чоловік розрубав голову односельцю На Волині чоловік розрубав голову односельцю
18 січень, 15:33
На Волині продовжують будівництво полігону твердих побутових відходів На Волині продовжують будівництво полігону твердих побутових відходів
17 січень, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Перемоги – стихійна парковка
Сьогодні, 17:39
 0
На Волині вже зареєстрували 9 тисяч авто з-за кордону
Сьогодні, 17:26
 0
У Рожищі за 3 місяці хочуть побудувати будинок сімейного типу
Сьогодні, 17:23
 0
Волинь отримає понад 230 мільйонів з Державного фонду регіонального розвитку
Сьогодні, 17:13
 0
KAZKA розсекретила назву пісні для Нацвідбору на Євробачення-2019
Сьогодні, 17:06
 0
Медіа
відео
1/8