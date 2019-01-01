«Я не збираюся тут вічно бути»: Саганюк більше не піде в мери Володимира-Волинського
Сьогодні, 16:41
Міський голова Володимир-Волинського Петро Саганюк не збирається балотуватися на мера.
Про це він повідомив на своєму звіті 25 січня, – пише ВолиньUa.
«Я не збираюся тут вічно бути. Я не буду більше балотуватися на міського голову», - заявив мер.
До слова, Петро Саганюк очолює міську громаду з 1998 року.
Довідково:
Народився 8 березня 1950 року в селі Жовтневе Володимир-Волинського району у сім`ї селян-хліборобів.
У 1974 році став першим секретарем Володимир-Волинського міському, а в 1980 році – першим секретарем Волинського обкому комсомолу.
З 1986 року працював директором Володимир-Волинського держлісгоспу.
У 1988 році обраний головою виконкому Володимир-Волинської міської ради.
З 1992 року був представником Президента України у Володимир-Волинському районі. У 1993-му повернувся на роботу до держлісгоспу.
У 1998 році обраний міським головою Володимира-Волинського, у 2002 році вдруге йому довірили цю посаду, у 2006-му – втретє і в 2010-му - вчетверте. У 2015-му обраний вп’яте міським головою.
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Про це він повідомив на своєму звіті 25 січня, – пише ВолиньUa.
«Я не збираюся тут вічно бути. Я не буду більше балотуватися на міського голову», - заявив мер.
До слова, Петро Саганюк очолює міську громаду з 1998 року.
Довідково:
Народився 8 березня 1950 року в селі Жовтневе Володимир-Волинського району у сім`ї селян-хліборобів.
У 1974 році став першим секретарем Володимир-Волинського міському, а в 1980 році – першим секретарем Волинського обкому комсомолу.
З 1986 року працював директором Володимир-Волинського держлісгоспу.
У 1988 році обраний головою виконкому Володимир-Волинської міської ради.
З 1992 року був представником Президента України у Володимир-Волинському районі. У 1993-му повернувся на роботу до держлісгоспу.
У 1998 році обраний міським головою Володимира-Волинського, у 2002 році вдруге йому довірили цю посаду, у 2006-му – втретє і в 2010-му - вчетверте. У 2015-му обраний вп’яте міським головою.
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Коментарі 2
Чому так? Зеленський президент, ви нову шапку натягните, вам не звикати, цього разу клоуна, і далі будите грабувати свою громаду.
Що ж, настала черга синків...
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