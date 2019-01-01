«Я не збираюся тут вічно бути»: Саганюк більше не піде в мери Володимира-Волинського

Петро Саганюк не збирається балотуватися на мера.



Про це він повідомив на своєму звіті 25 січня, – пише



«Я не збираюся тут вічно бути. Я не буду більше балотуватися на міського голову», - заявив мер.



До слова, Петро Саганюк очолює міську громаду з 1998 року.



Довідково:



Народився 8 березня 1950 року в селі Жовтневе Володимир-Волинського району у сім`ї селян-хліборобів.



У 1974 році став першим секретарем Володимир-Волинського міському, а в 1980 році – першим секретарем Волинського обкому комсомолу.



З 1986 року працював директором Володимир-Волинського держлісгоспу.



У 1988 році обраний головою виконкому Володимир-Волинської міської ради.



З 1992 року був представником Президента України у Володимир-Волинському районі. У 1993-му повернувся на роботу до держлісгоспу.



У 1998 році обраний міським головою Володимира-Волинського, у 2002 році вдруге йому довірили цю посаду, у 2006-му – втретє і в 2010-му - вчетверте. У 2015-му обраний вп’яте міським головою.

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