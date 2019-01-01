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Маленька лучанка стала чемпіонкою світу з хортингу

Маленька лучанка стала чемпіонкою світу з хортингу
Маленька спортсменка з Луцька Поліна Ковирнова стала чемпіонкою світу з хортингу. Кубок, де дівчинка здобула перемогу, відбувся днями у місті Трускавці Львівської області.

Про це повідомляють на сторінці Fightclub "Legion" у Facebook.

Повідомляють, що Поліна Ковирнова провела напружені переможні поєдинки, які дозволили суддівській колегії визнати її кращим бійцем турніру та нагородити кубком кращого бійця.

«Велика заслуга у підготовці Поліни належить її батькові Сергію. Він весь свій вільний час присвячує технічній підготовці дочки. Розвиває її у всіх відомих в Луцьку напрямках та видах єдиноборств. Не забуває Сергій і про свою підготовку, систематично займається змішаними єдиноборствами. Варто подякувати і мамі, яка постійно переживає та тримає кулаки вдома, доки дочка виборює золоті медалі на змаганнях. Бажаємо подальшого успіху та наполегливості спортивній сім‘ї Ковирнових. Дякуємо усім тренерам, які долучилися до підготовки Поліни до чемпіонату», - йдеться у дописі.

Довідково:

Хортинг — вид спортивних єдиноборств, створений в Україні. Хортинг позиціонується не тільки як бойове мистецтво, а і як система комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального, духовного та культурного виховання, наближення до українських традицій.

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Теги: Поліна Ковирнова, Луцьк, хортинг
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