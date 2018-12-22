Play Hall у «Промені»: місце, де кожному є розвага до вподоби*

«PLAY HALL» - місце розваг, позитивних емоцій та подарунків! Тож серед великої кількості ігрових автоматів кожен знайде свій особливий.До прикладу «Key master» - це сучана кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки, або ж – «Aliens Armageddon» спробуй захистити Землю від вторгнення позаземних жителів.А якщо Ви хотіли потрапити в «Світ Юрського періоду», то мерщій біжіть та грайте в автомат, який користується шаленою популярністю серед відвідувачів - це «Jurassic Park».Якщо ж мріяли стати славнозвісним Бетменом, тоді заряджайте бетмобіль і розпочинайте свою боротьбу проти нічних злодіїв Готему!Усе це та навіть більше - у зоні ігрових автоматів «Play Hall», що в РЦ «Промінь» на просп. Президента Грушевського, 2.