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Play Hall у «Промені»: місце, де кожному є розвага до вподоби*

Play Hall у «Промені»: місце, де кожному є розвага до вподоби*
«PLAY HALL» - місце розваг, позитивних емоцій та подарунків! Тож серед великої кількості ігрових автоматів кожен знайде свій особливий.

До прикладу «Key master» - це сучана кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки, або ж – «Aliens Armageddon» спробуй захистити Землю від вторгнення позаземних жителів.

А якщо Ви хотіли потрапити в «Світ Юрського періоду», то мерщій біжіть та грайте в автомат, який користується шаленою популярністю серед відвідувачів - це «Jurassic Park».

Якщо ж мріяли стати славнозвісним Бетменом, тоді заряджайте бетмобіль і розпочинайте свою боротьбу проти нічних злодіїв Готему!

Усе це та навіть більше - у зоні ігрових автоматів «Play Hall», що в РЦ «Промінь» на просп. Президента Грушевського, 2.

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Теги: Промінь, Луцьк
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