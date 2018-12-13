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Як Луцьк будуть розвивати до 2030 року

Як Луцьк будуть розвивати до 2030 року
У Луцьку планують затвердити стратегічні цілі розвитку міста до 2030 року.

Про це йшлося у понеділок, 28 січня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович розповів, що серед напрямків, які пропонують розвивати до 2030 року – відкритість міста, підтримка та розвиток місцевого бізнесу, сучасне міське господарство та комфортні умови для лучан і гостей міста.

Після затвердження цілей визначать заходи, які будуть впроваджувати впродовж наступних років.

За словами Олександра Озіновича, департамент звертався для виділення півмільйона гривень на розробку якісної стратегії розвитку міста, однак кошти поки так і не виділили.

«Сам перелік сформований досить якісно, там є багато напрямків, важливих для Луцька. Але я б хотів бачити реальну стратегію розвитку міста – один-три пріорітети, які будуть розвивати місто. Зокрема, економіку Луцька, туристичний потенціал», - зауважив депутат Тарас Шляхтич.

Обранець громади Андрій Покровський додав, що потрібно враховувати економічну ситуацію в державі і захищати місцевих інвесторів при подальшому розвитку міста:

«Фахівці виїжджають, капітал виводиться. Тому я вважаю, що основна ціль – зберегти капітали, які поки існують у місті».

У свою чергу, голова комісії Борис Смаль висловив сумнів, що стратегія розвитку обійдеться у 500 тисяч, адже це – величезна робота. До того ж, за його словами, досконало розробити такий документ, прописавши усі моменти, майже неможливо.

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Теги: Луцьк, розвиток, 2030
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