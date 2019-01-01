У селі на Волині – дві смерті від переохолодження
Сьогодні, 09:21
У селі Ворокомле у Камінь-Каширському районі двоє людей померли від переохолодження
63-річний пенсіонер, будучи напідпитку, пішов з дому і не повернувся, - пише газета Волинь-нова.
Не дочекавшись господаря, родичі почали пошуки зниклого. Наступного дня вранці поліцейські знайшли чоловіка мертвим на одній із вулиць цього населеного пункту. Як встановили лікарі, чоловік загинув від переохолодження.
У тому ж селі також через переохолодження загинув 26-річний чоловік. За словами начальника сектору моніторингу Камінь-Каширського відділу поліції Валентини Коширець, в будинку він мешкав один і часто зловживав спиртним. Грубку не завжди палив. А дні і ночі то були холодними! Морози й зробили свою чорну справу. Чоловік ліг у ліжко і не прокинувся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
63-річний пенсіонер, будучи напідпитку, пішов з дому і не повернувся, - пише газета Волинь-нова.
Не дочекавшись господаря, родичі почали пошуки зниклого. Наступного дня вранці поліцейські знайшли чоловіка мертвим на одній із вулиць цього населеного пункту. Як встановили лікарі, чоловік загинув від переохолодження.
У тому ж селі також через переохолодження загинув 26-річний чоловік. За словами начальника сектору моніторингу Камінь-Каширського відділу поліції Валентини Коширець, в будинку він мешкав один і часто зловживав спиртним. Грубку не завжди палив. А дні і ночі то були холодними! Морози й зробили свою чорну справу. Чоловік ліг у ліжко і не прокинувся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
Сьогодні, 09:31
У селі на Волині – дві смерті від переохолодження
Сьогодні, 09:21
Повідомили, де у Луцьку зноситимуть незаконні паркани та огорожі
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 29 січня
Сьогодні, 09:00
День святого Петра: що можна та не можна робити у свято
Сьогодні, 08:32
Медіа