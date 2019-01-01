У селі на Волині – дві смерті від переохолодження





63-річний пенсіонер, будучи напідпитку, пішов з дому і не повернувся, - пише газета



Не дочекавшись господаря, родичі почали пошуки зниклого. Наступного дня вранці поліцейські знайшли чоловіка мертвим на одній із вулиць цього населеного пункту. Як встановили лікарі, чоловік загинув від переохолодження.



У тому ж селі також через переохолодження загинув 26-річний чоловік. За словами начальника сектору моніторингу Камінь-Каширського відділу поліції Валентини Коширець, в будинку він мешкав один і часто зловживав спиртним. Грубку не завжди палив. А дні і ночі то були холодними! Морози й зробили свою чорну справу. Чоловік ліг у ліжко і не прокинувся.

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