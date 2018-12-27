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Чому ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» зникло з телебачення?

Чому ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» зникло з телебачення?
«Протилежний Погляд LIVE» - відоме суспільно-політичне ток-шоу. У волинському медіапросторі воно існує понад 4 роки. Проте на сьогодні ця програма зникла з екранів волинського телебачення. З питанням, куди та чому зникло ток-шоу, ми вирішили звернутися до продюсера та ведучого програми Тараса Шкітера.

«Термін договору про спільне створення суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE», укладений з ПАТ НСТУ, закінчився. Щодо подальшої співпраці ми досі не отримали чіткої відповіді. Ми неодноразово зверталися, дзвонили, писали, проте результату наразі немає», - зазначив Тарас Шкітер.

Чому ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» зникло з телебачення?


Про долю та майбутнє проекту ми також поцікавилися у продюсера Волинської філії ПАТ НСТУ Костянтина Лоцмана, на що він відповів, що це питання не вирішує і ніяким чином на нього не впливає: «Це не до мене питання. Це питання до центральної дирекції. У них закінчилася угода, а нова ще не підписана». На питання, чи цікавий йому цей контент, продюсер філії ПАТ НСТУ відповів: «Я не скажу, що особливо».

Чому ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» зникло з телебачення?


Нагадаємо, що ток-шоу виходило у прямий ефір упродовж 4-х сезонів щоп’ятниці та було майданчиком для незалежної дискусії на важливі теми, що турбують суспільство. Проект починав своє існування у клубі « Visim», де записувалися передачі, згодом переформувався та переріс у прямі ефіри на національному телеканалі.

Відтак залишається стежити за подальшою долею проекту. Незважаючи на скепсис продюсера Волинської філії ПАТ НСТУ Костянтина Лоцмана, засновники проекту налаштовані оптимістично та працюють над покращенням контенту.

«Не розумію, чому Костянтину Лоцману «Протилежний Погляд» став нецікавим. Особисто мені він висловлював своє захоплення передачею. Хочу також наголосити, що наш проект пройшов пітчинг (конкурсний відбір – авт.), а це свідчить про високу оцінку «Протилежного Погляду» як медіапродукту», - зауважив Тарас Шкітер, продюсер та ведучий ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».



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Теги: Протилежний погляд, Тарас Шкітер, Костянтин Лоцман, ток-шоу, Луцьк
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