Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході

Добровольці з Волині у складі «Правого сектору» воюють на передовій, серед них – депутат Луцької міської радиПро це у коментарірозповів очільник «Правого сектору» в областіЗа словами Михайла Тихого, бійці ДУК «Правий сектор» із Волині захищають кордони нашої держави ще з 2014-го року. Деякі з них пройшли вже не одну ротацію.На сьогодні на Сході знаходяться 1-ша штурмова окрема рота, 2-га і 3-тя стрілецькі роти. Зокрема, бойові завдання виконують й досвідчені волинські воїни з позивними «Друг Хорват», «Друг Єгер», «Друг Батюшка». Уперше від «Правого сектору» на Схід поїхав «Депутат» – обранець громади Луцька Микола Собуцький.«Так склалося, що «Друг Єгер» та «Друг Батюшка» вже повернулися на Волинь… «Друг Єгер» отримав перелом ноги. Хлопці були в окопах. Під час обстрілу переходили на інші позиції і от від цього травма», - розповів Михайло Тихий.Михайло Тихий зізнався, що коли дізнався про наміри Миколи Собуцького поїхати на передову, одразу поцікавився чи це не піар-хід.«Я так і спитав, чи розуміє він, що там війна і твердо сказав, що мені не потрібен «двохсотий». Але він запевнив мене у протилежному, якийсь досвід у нього був у медичному батальйоні «Госпітальєри». Я відправив його пройти навчання і от він зараз в Авдіївці», - зауважив він.Сам депутат Луцькради розповів, що у 2014 році входив до складу добровольчого батальйону «Донбас», проте не брав участь у бойових діях, адже перейшов у місію «Чорний тюльпан». Так Микоал Собуцький разом із побратимами вивіз із зони проведення бойових дій тіла понад восьми сотень Героїв України. Коли ж «Чорний тюльпан» припинив свою діяльність, обранець громади перейшов у «Госпітальєри» і їздив на Схід декілька разів.«Пізніше я дізнався від побратимів, що на Сході знаходяться волиняни-добровольці від «Правого сектору» і вирішив доєднатися до них. Усе добре: робити є що, їсти є що. Більше поки не можу сказати», - поділився депутат Луцькради.Микола Собуцький додав, що поїхав на передову не задля піару чи отримання статусу учасника бойових дій, бо мав його ще з часів «Чорного тюльпана». І наголосив, що територію України потрібно звільнити від агресора.«Усі політики кричать перед виборами, що потрібно вирішувати питання мирним шляхом. Але я цього не підтримую, і цього не підтримують усі хлопці, що знаходяться тут разом зі мною. Ми хочемо звільнити Донецьк, Луганськ і Крим. Тому я особистим прикладом показую, що можна зробити в умовах вторгнення ворога. Усім відомо, що це не АТО, не ООС, а війна, яку розпочала Росія», - додав він.