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Валентин Наливайченко закликав об’єднатися для захисту вільних і справедливих виборів*

Валентин Наливайченко закликав об’єднатися для захисту вільних і справедливих виборів*
Кандидат у президенти, лідер Руху «Справедливість» Валентин Наливайченко закликав громадські організації та активістів об‘єднатися для захисту вільного волевиявлення громадян.

Наливайченко виступив за створення об‘єднаного штабу з протидії фальсифікаціям та втручанню у вибори. Про це лідер Руху заявив журналістам одразу після одержання в ЦВК посвідчення кандидата в Президенти України.

«І влада, і українське суспільство, міжнародні партнери України й учасники перегонів мають зробити все від них залежне, щоб президентська кампанія і волевиявлення громадян пройшли прозоро та без будь-якого зовнішнього втручання. Захистимо вільне волевиявлення українців!» — наголосив кандидат у президенти Валентин Наливайченко.

«Вимагаю, щоб від сьогодні був створений в державі єдиний штаб, до якого мають увійти всі правоохоронні органи для жорсткого реагування на факти підкупу та інших виборчих зловживань. Головна вимога українців – щоб правоохоронні органи та суди забезпечили невідворотність покарання за порушення на виборах», — підкреслив лідер Руху «Справедливість».

Валентин Наливайченко закликав об’єднатися усі громадські та патріотичні організації: «Тут і зараз маємо започаткувати загальноукраїнський громадський рух «За вільні і справедливі вибори».

«Рух «Справедливість» і наші партнери, а це понад 210 громадських організацій, готові захищати справедливі і вільні вибори», — запевнив кандидат у Президенти України.

Крім того, Валентин Наливайченко запевнив, що міжнародні спостерігачі від ЄС та США також контролюватимуть законність виборчого процесу на цих президентських та парламентських виборах в Україні.

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Теги: Валентин Наливайченко
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