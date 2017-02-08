Повідомили, де на Волині стається найбільше аварій

Розповіли, які ділянки доріг у Волинській області вважають найаварійнішими.Про це йшлося у вівторок, 5 лютого, під час прес-конференції в управлінні патрульної поліції Волині.Начальник патрульної поліції в областірозповів, що відділ безпеки дорожнього руху, який працює при управлінні, контролює 6200 кілометрів доріг.Так, у 2018 році патрульні видали 342 вимоги на усунення виявлених недоліків в утриманні вулично-дорожньої мережі та оформили 139 приписів, коли ці вимоги не виконали. Окрім того, склали 342 адмінматеріали на посадових осіб комунальних та залізничних організацій.За словами Олександра Вовченка, торік на Волині найбільше аварії траплялося на декількох відрізках автошляхів «Київ-Ковель-Ягодин» та «Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква».У Луцьку ж – на проспекті Соборності (до будинку 42 на Кравчука), вулиці Ковельській (перехрестя з вулицею Червоного Хреста, Глінки, Чернишевського).