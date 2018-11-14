Патрульні Ковеля виявили 18 автомобілів та 3 людей, які були у розшуку

Розповіли про рік роботи відділу патрульної поліції Ковеля.Про це йшлося у вівторок, 5 лютого, під час прес-конференції в управлінні патрульної поліції Волині.Начальник відділу організації несення служби у Ковелірозповів, що відділ із лютого минулого року обслуговує місто та трасу «Київ-Ковель-Ягодин». За рік патрульні отримали 8427 викликів, що надійшли на лінію «102».Загалом працівники патрульної поліції повели понад 5000 профілактичних бесід з порушниками, виявили 18 транспортних засобів, які перебували у розшуку, оформили 436 протоколів за порушення ПДР, із яких 235 – за керування автомобілем у стані алкосп’яніння. Загалом ковельські патрульні оформили 11639 постанов за порушення ПДР, 850 адмінматеріалів – у сфері охорони публічної безпеки.Також у Ковелі зафіксували 91 випадок з ознаками кримінального правопорушення, 36 випадків незаконного обігу наркотиків, 17 крадіжок, 7 випадків пропонування неправомірної вигоди, затримали 3 осіб, що перебували у розшуку.«Основним напрямком роботи є превентивна функція. Тобто, ми хочемо зробити так, щоб не було злочинів. Ми патрулюємо місця, де ці злочини могли виявлятися: гаражні кооперативи, залізничні вокзали, автовокзали», - повідомив Тарас Михалко.