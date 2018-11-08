Частина Луцька стоїть у заторах через відсутність світла. ФОТО





Увечері, 5 лютого, світло зникло на вулиці Рівненській, Декабристів, Московській, Мазепи, Щусєва та районі Балки.



У результаті з Рівненської у бік Київського майдану утворився затор.



Як повідомили у колцентрі Волиньобленерго, сталося аварійне пошкодження мереж. Воно спричинило відсутність електропостачання у Луцьку та Луцькому районі.



Відновити постачання електрики планують до 20 години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через аварію зникло електропостачання на кількох вулицях міста.Увечері, 5 лютого, світло зникло на вулиці Рівненській, Декабристів, Московській, Мазепи, Щусєва та районі Балки.У результаті з Рівненської у бік Київського майдану утворився затор.Як повідомили у колцентрі Волиньобленерго, сталося аварійне пошкодження мереж. Воно спричинило відсутність електропостачання у Луцьку та Луцькому районі.Відновити постачання електрики планують до 20 години.

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