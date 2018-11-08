Частина Луцька стоїть у заторах через відсутність світла. ФОТО
Сьогодні, 18:32
У Луцьку через аварію зникло електропостачання на кількох вулицях міста.
Увечері, 5 лютого, світло зникло на вулиці Рівненській, Декабристів, Московській, Мазепи, Щусєва та районі Балки.
У результаті з Рівненської у бік Київського майдану утворився затор.
Як повідомили у колцентрі Волиньобленерго, сталося аварійне пошкодження мереж. Воно спричинило відсутність електропостачання у Луцьку та Луцькому районі.
Відновити постачання електрики планують до 20 години.
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Увечері, 5 лютого, світло зникло на вулиці Рівненській, Декабристів, Московській, Мазепи, Щусєва та районі Балки.
У результаті з Рівненської у бік Київського майдану утворився затор.
Як повідомили у колцентрі Волиньобленерго, сталося аварійне пошкодження мереж. Воно спричинило відсутність електропостачання у Луцьку та Луцькому районі.
Відновити постачання електрики планують до 20 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
пільговий тариф до добра не доводить, то ж нехай сидять без світла.
пільговий тариф до добра не доводить, то ж нехай сидять без світла.
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