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Частина Луцька стоїть у заторах через відсутність світла. ФОТО

Частина Луцька стоїть у заторах через відсутність світла. ФОТО
У Луцьку через аварію зникло електропостачання на кількох вулицях міста.

Увечері, 5 лютого, світло зникло на вулиці Рівненській, Декабристів, Московській, Мазепи, Щусєва та районі Балки.

У результаті з Рівненської у бік Київського майдану утворився затор.

Як повідомили у колцентрі Волиньобленерго, сталося аварійне пошкодження мереж. Воно спричинило відсутність електропостачання у Луцьку та Луцькому районі.

Відновити постачання електрики планують до 20 години.

Частина Луцька стоїть у заторах через відсутність світла. ФОТО
Частина Луцька стоїть у заторах через відсутність світла. ФОТО
Частина Луцька стоїть у заторах через відсутність світла. ФОТО

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Теги: затор, Луцьк, світло
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Коментарі 2
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пільговий тариф до добра не доводить, то ж нехай сидять без світла.
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пільговий тариф до добра не доводить, то ж нехай сидять без світла.
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