У Луцьку тимчасово припиняє роботу маршрут №47

Маршрутне таксі, яке курсувало у місті за маршрутом №47 припиняє роботу.Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету у середу, 6 лютого.Начальник управління транспорту та зв'язкурозповів, що договір з перевізником розірвали згідно до заяви самого перевізника, який обслуговував маршрут. Проте оголошувати новий конкурс міська рада поки що не буде.Таке рішення пов'язане з рекомендацією Харківського університету, який проводив дослідження по вдосконаленню маршрутної мережі міста. Зокрема дослідження показали, що маршрут №47 є збитковим, тому його варто закрити, а перевезення здійснювати за маршрутом №3, пустивши його по вулиці Чернишевського.“Ми дійшли до висновку, що пропозиція досить раціональна. Перевізник з цим погодився і написав заяву на розірвання договору. Також він написав заяву щодо збільшення кількості автобусів, які працюють на 3 маршруті. Таким чином будемо компенсувати те, що не возитиме 47-й маршрут. Також частину компенсуватимемо за рахунок 31 маршруту”. - розповів Володимир Степанов.Разом з тим він зауважив, що управління транспорту враховуватиме пропозиції населення щодо курсування маршрутів, якщо такі будуть виникати.