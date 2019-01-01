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У Луцьку тимчасово припиняє роботу маршрут №47

У Луцьку тимчасово припиняє роботу маршрут №47
Маршрутне таксі, яке курсувало у місті за маршрутом №47 припиняє роботу.

Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету у середу, 6 лютого.

Начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов розповів, що договір з перевізником розірвали згідно до заяви самого перевізника, який обслуговував маршрут. Проте оголошувати новий конкурс міська рада поки що не буде.

Таке рішення пов'язане з рекомендацією Харківського університету, який проводив дослідження по вдосконаленню маршрутної мережі міста. Зокрема дослідження показали, що маршрут №47 є збитковим, тому його варто закрити, а перевезення здійснювати за маршрутом №3, пустивши його по вулиці Чернишевського.

“Ми дійшли до висновку, що пропозиція досить раціональна. Перевізник з цим погодився і написав заяву на розірвання договору. Також він написав заяву щодо збільшення кількості автобусів, які працюють на 3 маршруті. Таким чином будемо компенсувати те, що не возитиме 47-й маршрут. Також частину компенсуватимемо за рахунок 31 маршруту”. - розповів Володимир Степанов.

Разом з тим він зауважив, що управління транспорту враховуватиме пропозиції населення щодо курсування маршрутів, якщо такі будуть виникати.

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Теги: маршрутка, Луцьк
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Коментарі 1
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Я вибачаюсь, але не як тепер людям з ковельської їдати до лікарні? Ви ж 14 маршрутку закрили а так хоч до пакко доїхав а там пересів на 3. Ви влада далбойоби
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