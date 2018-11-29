На Волині чоловік повісився перед квартирою своєї дівчини
Сьогодні, 09:47
У Нововолинську в під'їзді житлового будинку знайшли 33-річного чоловіка.
Про це пише БУГ.
Інцидент трапився 4 лютого.
У поліції розглядають версію самогубства через непорозуміння з дівчиною, з якою чоловік разом мешкав. Повішеним його знайшли перед дверима її квартири.
Як розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, чоловік прив’язав шнурок до перила у під’їзді.
У кишені знайшли записку, в якій чоловік написав: «У моїй смерті прошу нікого не винити».
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Про це пише БУГ.
Інцидент трапився 4 лютого.
У поліції розглядають версію самогубства через непорозуміння з дівчиною, з якою чоловік разом мешкав. Повішеним його знайшли перед дверима її квартири.
Як розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, чоловік прив’язав шнурок до перила у під’їзді.
У кишені знайшли записку, в якій чоловік написав: «У моїй смерті прошу нікого не винити».
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