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На Волині чоловік повісився перед квартирою своєї дівчини

На Волині чоловік повісився перед квартирою своєї дівчини
У Нововолинську в під'їзді житлового будинку знайшли 33-річного чоловіка.

Про це пише БУГ.

Інцидент трапився 4 лютого.

У поліції розглядають версію самогубства через непорозуміння з дівчиною, з якою чоловік разом мешкав. Повішеним його знайшли перед дверима її квартири.

Як розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, чоловік прив’язав шнурок до перила у під’їзді.

У кишені знайшли записку, в якій чоловік написав: «У моїй смерті прошу нікого не винити».

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Теги: смерть, повішання. суїцид, Волинь, Нововолинськ
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