На Волині чоловік повісився перед квартирою своєї дівчини





Про це пише



Інцидент трапився 4 лютого.



У поліції розглядають версію самогубства через непорозуміння з дівчиною, з якою чоловік разом мешкав. Повішеним його знайшли перед дверима її квартири.



Як розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, чоловік прив’язав шнурок до перила у під’їзді.



У кишені знайшли записку, в якій чоловік написав: «У моїй смерті прошу нікого не винити».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в під'їзді житлового будинку знайшли 33-річного чоловіка.Про це пише БУГ Інцидент трапився 4 лютого.У поліції розглядають версію самогубства через непорозуміння з дівчиною, з якою чоловік разом мешкав. Повішеним його знайшли перед дверима її квартири.Як розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції, чоловік прив’язав шнурок до перила у під’їзді.У кишені знайшли записку, в якій чоловік написав: «У моїй смерті прошу нікого не винити».

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