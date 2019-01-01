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У Луцьку на площі Возз’єднання – потрійна аварія. ФОТО

У Луцьку на площі Возз’єднання – потрійна аварія. ФОТО
У Луцьку на площі Возз’єднання трапилась аварія за участю Toyota Avensis, Suzuki, ЗАЗ Таврія і маршрутки №8.

Про аварію Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Автопригода трапилась о 10:55.

У результаті зіткнення автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На щастя, ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав.

Станом на 11:18 на перетині вулиць Ковельська та Данила Галицького – ускладнений рух транспорту.

Наразі на місці аварії працюють патрульні поліцейські.

У Луцьку на площі Возз’єднання – потрійна аварія. ФОТО
У Луцьку на площі Возз’єднання – потрійна аварія. ФОТО
У Луцьку на площі Возз’єднання – потрійна аварія. ФОТО
У Луцьку на площі Возз’єднання – потрійна аварія. ФОТО
У Луцьку на площі Возз’єднання – потрійна аварія. ФОТО
У Луцьку на площі Возз’єднання – потрійна аварія. ФОТО
У Луцьку на площі Возз’єднання – потрійна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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