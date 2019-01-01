У Луцьку на площі Возз’єднання – потрійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:17
У Луцьку на площі Возз’єднання трапилась аварія за участю Toyota Avensis, Suzuki, ЗАЗ Таврія і маршрутки №8.
Про аварію Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Автопригода трапилась о 10:55.
У результаті зіткнення автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На щастя, ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав.
Станом на 11:18 на перетині вулиць Ковельська та Данила Галицького – ускладнений рух транспорту.
Наразі на місці аварії працюють патрульні поліцейські.
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Про аварію Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Автопригода трапилась о 10:55.
У результаті зіткнення автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На щастя, ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав.
Станом на 11:18 на перетині вулиць Ковельська та Данила Галицького – ускладнений рух транспорту.
Наразі на місці аварії працюють патрульні поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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