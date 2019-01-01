У Луцьку на площі Возз’єднання – потрійна аварія. ФОТО





Про аварію Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Автопригода трапилась о 10:55.



У результаті зіткнення автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На щастя, ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав.



Станом на 11:18 на перетині вулиць Ковельська та Данила Галицького – ускладнений рух транспорту.



Наразі на місці аварії працюють патрульні поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на площі Возз’єднання трапилась аварія за участю Toyota Avensis, Suzuki, ЗАЗ Таврія і маршрутки №8.Про аваріюповідомили очевидці події.Автопригода трапилась о 10:55.У результаті зіткнення автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На щастя, ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав.Станом на 11:18 на перетині вулиць Ковельська та Данила Галицького – ускладнений рух транспорту.Наразі на місці аварії працюють патрульні поліцейські.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію