У Луцьку Валентин Наливайченко назвав свої перші кроки на посту президента*
Сьогодні, 18:35
Лідер руху «Справедливість», кандидат у Президенти України Валентин Наливайченко у Луцьку розповів про пріоритетні кроки на напрямки роботи задля змін, яких нині потребує Україна.
Про це йшлося під час прес-конференції, що відбулася сьогодні, 7 лютого.
Зустріч із журналістами Валентин Наливайченко розпочав із представлення довіреної особи своєї команди на Волині. Нею став очільник обласного осередку руху «Справедливість» на Волині, ветеран, учасник бойових дій, волонтер Дмитро Громенко.
«В моїй команді – саме нові люди: патріоти, волонтери, ветерани», - сказав Наливайченко, потиснувши руку Громенку. Кандидат у президенти додав, що команда «Справедливості» пропонує всім добровольцям, волонтерам, ветеранам та активістам бути представниками у виборчих комісіях усіх рівнів. Для цього, на переконання Наливайченка, треба тільки одне – усвідомлення необхідності і бажання захистити вільні вибори.
Наливайченко наголосив, що його першою ініціативою після реєстрації у Центральній виборчій комісії став заклик до громадських організацій та активістів об‘єднатися для захисту вільного волевиявлення громадян. Кондидат у президенти виступив за створення об‘єднаного штабу з протидії фальсифікаціям та втручанню у вибори.
«Вважаю, що всі факти незаконних дій і підкупу треба виявляти вже зараз. Я стверджую, що ми з іншими громадськими організаціями через суд будемо знімати кандидата в президенти, який використовує підкуп виборів. Ми боротися будемо вже зараз, а не 31 березня казати, що вибори відбулися не належним чином», - запевнив Наливайченко.
«План дій для відновлення миру»
Опісля ж Валентин Наливайченко представив свій президентський план дій. Він складатиметься з трьох частин. Перша – це першочергові гуманітарні дії. Наливайченко обіцяє створити національний центр звільнення заручників.
«Ми повернемо із заручництва і полону всіх українців. Це не просто мета, це конкретна дія», - сказав Наливайченко. Він додав, що зробить все, щоб розшукати всіх зниклих безвісти українських захисників.
Друга частина «Плану дій для відновлення миру» – міжнародна угода з відновлення миру та деокупація територій України, окупованих РФ з 2014 року, частини Луганської та Донецької областей та АР Крим. Третя ж – національний план дій для відновлення миру, деокупації та реінтеграції територій України, окупованих РФ з 2014 року, частини Луганської та Донецької областей та АР Крим.
За словами Наливайченка, вкрай необхідно, аби запрацювала оборонна галузь України, а оборонні заводи отримали прямі замовлення від нового українського уряду.
Знищення корупції і новий уряд
«Уряд буде замінений, не сумнівайтеся в цьому ні секунди! Але нові люди в уряді через прозорі конкурси обов’язково вирішуватимуть ключове національне завдання – посилення обороноздатності Збройних сил України і захист воїнів», - додав з цього приводу лідер «Справедливості».
Він також наголосив, що його ключове і вольове рішення, з яким іде в президенти, – раз і назавжди знищити корупцію у владі, адже український народ заслуговує на некорумповану і чесну владу. У цьому напрямку Наливайченко має намір ініціювати законопроект щодо імпічменту Президента, скасування недоторканності і привілеїв і Президента, і депутатів, і суддів.
Команда Наливайченка має намір досягнути двох ключових змін: «Надамо можливість ОТГ володіти і розпоряджатися надрами і бюджетами, а також ухвалимо в законі право призначати і відкликати керівників місцевих правоохоронних органів, прокурорів і суддів».
Порятунок економіки і соціальних стандартів
Команда руху «Справедливість» напрацювала програми пріоритетного розвитку для кожної області окремо. У відповідь на запитання журналістів про те, якою бачить цю програму для Волині, Валентин Наливайченко сказав, що, зважаючи на специфіку області, перше, що варто зробити, – покінчити з контрабандою. Друге впроваджувати технології для створення робочих місць. Насамперед – через розвиток деревообробки, дрібного фермерства, транзитного потенціалу області.
Загалом же, за словами Наливайченка, для порятунку економіки варто рухатися в напрямку підтримки малого бізнесу через здешевлення кредитів. До того ж, Наливайченко має намір вивести Нацбанк з підпорядкування президента, як це є зараз.
Уряд без корупції та зловживань же можливий, на переконання лідера «Справедливості», через запровадження йог електронних форм.
«Таким чином вирішимо два питання: зникнення черг і хабарів, а головне друге – усі послуги в електронному вигляді», - сказав він.
Свої думки Наливайченко вислови також, для прикладу, з приводу Антикорупційного суду. Він, на його думку, потрібен Україні саме як каральний орган. «Він має отримати повноваження на конфіскацію майна і викраденого в Українців і з офшорів. Це 5 мільярдів доларів на рік. Це гроші, які потрібні українській економіці. Вкрадене в українців повернути і використати на розвиток економіки», - висловився очільник «Справедливості».
Окрім того, одразу після виборів він вважає за необхідне ініціювати фінансову перевірку всіх органів влади, всіх державних банків і Національного банку в тому числі.
«Все, що має бути зроблено, залежить від того, наскільки ми відповімо на ключове питання: очищення влади! Це питання, на яке я знаю відповідь», - переконав Наливайченко.
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Про це йшлося під час прес-конференції, що відбулася сьогодні, 7 лютого.
Зустріч із журналістами Валентин Наливайченко розпочав із представлення довіреної особи своєї команди на Волині. Нею став очільник обласного осередку руху «Справедливість» на Волині, ветеран, учасник бойових дій, волонтер Дмитро Громенко.
«В моїй команді – саме нові люди: патріоти, волонтери, ветерани», - сказав Наливайченко, потиснувши руку Громенку. Кандидат у президенти додав, що команда «Справедливості» пропонує всім добровольцям, волонтерам, ветеранам та активістам бути представниками у виборчих комісіях усіх рівнів. Для цього, на переконання Наливайченка, треба тільки одне – усвідомлення необхідності і бажання захистити вільні вибори.
Наливайченко наголосив, що його першою ініціативою після реєстрації у Центральній виборчій комісії став заклик до громадських організацій та активістів об‘єднатися для захисту вільного волевиявлення громадян. Кондидат у президенти виступив за створення об‘єднаного штабу з протидії фальсифікаціям та втручанню у вибори.
«Вважаю, що всі факти незаконних дій і підкупу треба виявляти вже зараз. Я стверджую, що ми з іншими громадськими організаціями через суд будемо знімати кандидата в президенти, який використовує підкуп виборів. Ми боротися будемо вже зараз, а не 31 березня казати, що вибори відбулися не належним чином», - запевнив Наливайченко.
«План дій для відновлення миру»
Опісля ж Валентин Наливайченко представив свій президентський план дій. Він складатиметься з трьох частин. Перша – це першочергові гуманітарні дії. Наливайченко обіцяє створити національний центр звільнення заручників.
«Ми повернемо із заручництва і полону всіх українців. Це не просто мета, це конкретна дія», - сказав Наливайченко. Він додав, що зробить все, щоб розшукати всіх зниклих безвісти українських захисників.
Друга частина «Плану дій для відновлення миру» – міжнародна угода з відновлення миру та деокупація територій України, окупованих РФ з 2014 року, частини Луганської та Донецької областей та АР Крим. Третя ж – національний план дій для відновлення миру, деокупації та реінтеграції територій України, окупованих РФ з 2014 року, частини Луганської та Донецької областей та АР Крим.
За словами Наливайченка, вкрай необхідно, аби запрацювала оборонна галузь України, а оборонні заводи отримали прямі замовлення від нового українського уряду.
Знищення корупції і новий уряд
«Уряд буде замінений, не сумнівайтеся в цьому ні секунди! Але нові люди в уряді через прозорі конкурси обов’язково вирішуватимуть ключове національне завдання – посилення обороноздатності Збройних сил України і захист воїнів», - додав з цього приводу лідер «Справедливості».
Він також наголосив, що його ключове і вольове рішення, з яким іде в президенти, – раз і назавжди знищити корупцію у владі, адже український народ заслуговує на некорумповану і чесну владу. У цьому напрямку Наливайченко має намір ініціювати законопроект щодо імпічменту Президента, скасування недоторканності і привілеїв і Президента, і депутатів, і суддів.
Команда Наливайченка має намір досягнути двох ключових змін: «Надамо можливість ОТГ володіти і розпоряджатися надрами і бюджетами, а також ухвалимо в законі право призначати і відкликати керівників місцевих правоохоронних органів, прокурорів і суддів».
Порятунок економіки і соціальних стандартів
Команда руху «Справедливість» напрацювала програми пріоритетного розвитку для кожної області окремо. У відповідь на запитання журналістів про те, якою бачить цю програму для Волині, Валентин Наливайченко сказав, що, зважаючи на специфіку області, перше, що варто зробити, – покінчити з контрабандою. Друге впроваджувати технології для створення робочих місць. Насамперед – через розвиток деревообробки, дрібного фермерства, транзитного потенціалу області.
Загалом же, за словами Наливайченка, для порятунку економіки варто рухатися в напрямку підтримки малого бізнесу через здешевлення кредитів. До того ж, Наливайченко має намір вивести Нацбанк з підпорядкування президента, як це є зараз.
Уряд без корупції та зловживань же можливий, на переконання лідера «Справедливості», через запровадження йог електронних форм.
«Таким чином вирішимо два питання: зникнення черг і хабарів, а головне друге – усі послуги в електронному вигляді», - сказав він.
Свої думки Наливайченко вислови також, для прикладу, з приводу Антикорупційного суду. Він, на його думку, потрібен Україні саме як каральний орган. «Він має отримати повноваження на конфіскацію майна і викраденого в Українців і з офшорів. Це 5 мільярдів доларів на рік. Це гроші, які потрібні українській економіці. Вкрадене в українців повернути і використати на розвиток економіки», - висловився очільник «Справедливості».
Окрім того, одразу після виборів він вважає за необхідне ініціювати фінансову перевірку всіх органів влади, всіх державних банків і Національного банку в тому числі.
«Все, що має бути зроблено, залежить від того, наскільки ми відповімо на ключове питання: очищення влади! Це питання, на яке я знаю відповідь», - переконав Наливайченко.
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