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У Луцьку Валентин Наливайченко назвав свої перші кроки на посту президента*

У Луцьку Валентин Наливайченко назвав свої перші кроки на посту президента*
Лідер руху «Справедливість», кандидат у Президенти України Валентин Наливайченко у Луцьку розповів про пріоритетні кроки на напрямки роботи задля змін, яких нині потребує Україна.

Про це йшлося під час прес-конференції, що відбулася сьогодні, 7 лютого.

Зустріч із журналістами Валентин Наливайченко розпочав із представлення довіреної особи своєї команди на Волині. Нею став очільник обласного осередку руху «Справедливість» на Волині, ветеран, учасник бойових дій, волонтер Дмитро Громенко.

У Луцьку Валентин Наливайченко назвав свої перші кроки на посту президента*


«В моїй команді – саме нові люди: патріоти, волонтери, ветерани», - сказав Наливайченко, потиснувши руку Громенку. Кандидат у президенти додав, що команда «Справедливості» пропонує всім добровольцям, волонтерам, ветеранам та активістам бути представниками у виборчих комісіях усіх рівнів. Для цього, на переконання Наливайченка, треба тільки одне – усвідомлення необхідності і бажання захистити вільні вибори.

Наливайченко наголосив, що його першою ініціативою після реєстрації у Центральній виборчій комісії став заклик до громадських організацій та активістів об‘єднатися для захисту вільного волевиявлення громадян. Кондидат у президенти виступив за створення об‘єднаного штабу з протидії фальсифікаціям та втручанню у вибори.

«Вважаю, що всі факти незаконних дій і підкупу треба виявляти вже зараз. Я стверджую, що ми з іншими громадськими організаціями через суд будемо знімати кандидата в президенти, який використовує підкуп виборів. Ми боротися будемо вже зараз, а не 31 березня казати, що вибори відбулися не належним чином», - запевнив Наливайченко.

«План дій для відновлення миру»

Опісля ж Валентин Наливайченко представив свій президентський план дій. Він складатиметься з трьох частин. Перша – це першочергові гуманітарні дії. Наливайченко обіцяє створити національний центр звільнення заручників.

«Ми повернемо із заручництва і полону всіх українців. Це не просто мета, це конкретна дія», - сказав Наливайченко. Він додав, що зробить все, щоб розшукати всіх зниклих безвісти українських захисників.

У Луцьку Валентин Наливайченко назвав свої перші кроки на посту президента*


Друга частина «Плану дій для відновлення миру» – міжнародна угода з відновлення миру та деокупація територій України, окупованих РФ з 2014 року, частини Луганської та Донецької областей та АР Крим. Третя ж – національний план дій для відновлення миру, деокупації та реінтеграції територій України, окупованих РФ з 2014 року, частини Луганської та Донецької областей та АР Крим.

За словами Наливайченка, вкрай необхідно, аби запрацювала оборонна галузь України, а оборонні заводи отримали прямі замовлення від нового українського уряду.

Знищення корупції і новий уряд

«Уряд буде замінений, не сумнівайтеся в цьому ні секунди! Але нові люди в уряді через прозорі конкурси обов’язково вирішуватимуть ключове національне завдання – посилення обороноздатності Збройних сил України і захист воїнів», - додав з цього приводу лідер «Справедливості».

Він також наголосив, що його ключове і вольове рішення, з яким іде в президенти, – раз і назавжди знищити корупцію у владі, адже український народ заслуговує на некорумповану і чесну владу. У цьому напрямку Наливайченко має намір ініціювати законопроект щодо імпічменту Президента, скасування недоторканності і привілеїв і Президента, і депутатів, і суддів.

Команда Наливайченка має намір досягнути двох ключових змін: «Надамо можливість ОТГ володіти і розпоряджатися надрами і бюджетами, а також ухвалимо в законі право призначати і відкликати керівників місцевих правоохоронних органів, прокурорів і суддів».

Порятунок економіки і соціальних стандартів

Команда руху «Справедливість» напрацювала програми пріоритетного розвитку для кожної області окремо. У відповідь на запитання журналістів про те, якою бачить цю програму для Волині, Валентин Наливайченко сказав, що, зважаючи на специфіку області, перше, що варто зробити, – покінчити з контрабандою. Друге впроваджувати технології для створення робочих місць. Насамперед – через розвиток деревообробки, дрібного фермерства, транзитного потенціалу області.

Загалом же, за словами Наливайченка, для порятунку економіки варто рухатися в напрямку підтримки малого бізнесу через здешевлення кредитів. До того ж, Наливайченко має намір вивести Нацбанк з підпорядкування президента, як це є зараз.

У Луцьку Валентин Наливайченко назвав свої перші кроки на посту президента*


Уряд без корупції та зловживань же можливий, на переконання лідера «Справедливості», через запровадження йог електронних форм.
«Таким чином вирішимо два питання: зникнення черг і хабарів, а головне друге – усі послуги в електронному вигляді», - сказав він.

Свої думки Наливайченко вислови також, для прикладу, з приводу Антикорупційного суду. Він, на його думку, потрібен Україні саме як каральний орган. «Він має отримати повноваження на конфіскацію майна і викраденого в Українців і з офшорів. Це 5 мільярдів доларів на рік. Це гроші, які потрібні українській економіці. Вкрадене в українців повернути і використати на розвиток економіки», - висловився очільник «Справедливості».

Окрім того, одразу після виборів він вважає за необхідне ініціювати фінансову перевірку всіх органів влади, всіх державних банків і Національного банку в тому числі.

«Все, що має бути зроблено, залежить від того, наскільки ми відповімо на ключове питання: очищення влади! Це питання, на яке я знаю відповідь», - переконав Наливайченко.

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Теги: Валентин Наливайченко, Справедливість, Луцьк
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