Луцький Будинок офіцерів хочуть перетворити на культурний центр

Будинок офіцерів, який перебуває на балансі Луцького національного технічного університету, мають намір реставрувати та перетворити на платформу для розвитку та креативу.Про це розповів ректор ЛНТУ. За словами очільника вишу, реконструкція об'єкту обійдеться приблизно у 40 мільйонів гривень.Така висока вартість зумовлена тим, що роботи передбачають реставрацію, а також встановлення сучасних систем опалення та водовідведення.Петро Савчук зауважив, що сподівається на допомогу, як гілок влади, так і представників культурного та освітнього середовища. Проте, якщо допомоги у співфінансуванні не буде, то університет самостійно візьметься за роботу.“Тут має бути зацікавленість всіх гілок влади та структур, які до цього дотичні - і культури, і освіти, і мовного середовища, і інноваційного середовища. Об'єкт цікавий для розвитку різних хабів, для формування бізнес-інкубатора та інших креативних індустрій. Ми готові безкоштовно надавати його і йти назустріч, головне, аби знайти ресурс на відродження, аби концепція була цілісна. Якщо не буде солідарної підтримки, ми будемо потроху робити це самі”, - розповів Петро Савчук.Окрім того ректор зазначив, що Будинок офіцерів є дуже цікавим і важливим об'єктом не лише для університету, а й для лучан і всієї області. Зокрема тому, що знаходиться у центрі міста, має хорошу логістику та є багатоємним. Також він має історичну спадщину - це колишнє приміщення польського земельного банку.“Є різні польські товариства, є творчі ідеї, освітні проекти, які можна було б спільно розвивати з європейською спільнотою, аби розвивати цей об'єкт. По конструкції це унікальний об'єкт. Там був банк, тому можна зробити музей банківської справи не тільки Волині, а симбіоз з європейською спільнотою у контексті земельного банку. Крім того там є колонний зал, там прекрасна акустика, де можуть проводитися різні заходи, камерні концерти і так далі”, - поділився планами на майбутнє Петро Савчук.