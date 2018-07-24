Вбивство безхатька у Луцьку сталося через жінку: подробиці кривавої розправи





Відповідний вирок виніс Луцький міськрайонний суд.



Нагадаємо,



Як з’ясував суд, причиною конфлікту між чоловіками стала жінка.

Так, обвинувачений розповів, що у ніч на 22 липня він зустрів знайому, яка попросили цигарку. Він запропонував їй поїсти, і, завівши до себе додому, нагодував. Далі ж провів у підвал, де жінка проживала з безхатьком.



На переконання обвинуваченого, безхатько почав лаятися на жінку, тож він зробив йому зауваження. Але безхатько не зупинився, а продовжував поводитися агресивно, штовхатися. Тоді обвинувачений схопив зі столика ніж та наніс удари. Опісля ж сам обвинувачений викликав «швидку» і навіть допоміг винести потерпілого з підвалу. На момент приїзду медиків безхатько був ще живий.



Жінка ж, через яку стався конфлікт, розповіла, що жила у підвалі разом з вбитим. Вночі вона вийшла на вулицю покурити й у той момент зустріла знайомого, який запропонував піти до нього поїсти. Згодом він провів її до підвалу, співмешканець став кричати на неї і між чоловіками стався конфлікт. Утім, вона цього не бачила, оскільки вийшла з приміщення підвалу.



Відомо також, що обвинуваченого негативно характеризують за місцем проживання, оскільки зловживає спиртним та порушує громадський порядок. Чоловік перебуває на обліку у Волинському обласному наркологічному диспансері.



Зваживши на всі обставини справи, суд вирішив покарати вбивцю 8 роками тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У липні минулого року нетверезий чоловік вбив безхатька у підвалі на проспекті Грушевського, 22. Нещодавно вбивцю засудили на 8 років тюрми.Відповідний вирок виніс Луцький міськрайонний суд.Нагадаємо, трагедія сталася 22 липня . 37-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння у підвалі Грушевського, 22 у місті Луцьку, під час сварки із 47-річним безхатьком кілька разів ударив його ножем у груди. Потерпілий помер.Як з’ясував суд, причиною конфлікту між чоловіками стала жінка.Так, обвинувачений розповів, що у ніч на 22 липня він зустрів знайому, яка попросили цигарку. Він запропонував їй поїсти, і, завівши до себе додому, нагодував. Далі ж провів у підвал, де жінка проживала з безхатьком.На переконання обвинуваченого, безхатько почав лаятися на жінку, тож він зробив йому зауваження. Але безхатько не зупинився, а продовжував поводитися агресивно, штовхатися. Тоді обвинувачений схопив зі столика ніж та наніс удари. Опісля ж сам обвинувачений викликав «швидку» і навіть допоміг винести потерпілого з підвалу. На момент приїзду медиків безхатько був ще живий.Жінка ж, через яку стався конфлікт, розповіла, що жила у підвалі разом з вбитим. Вночі вона вийшла на вулицю покурити й у той момент зустріла знайомого, який запропонував піти до нього поїсти. Згодом він провів її до підвалу, співмешканець став кричати на неї і між чоловіками стався конфлікт. Утім, вона цього не бачила, оскільки вийшла з приміщення підвалу.Відомо також, що обвинуваченого негативно характеризують за місцем проживання, оскільки зловживає спиртним та порушує громадський порядок. Чоловік перебуває на обліку у Волинському обласному наркологічному диспансері.Зваживши на всі обставини справи, суд вирішив покарати вбивцю 8 роками тюрми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію