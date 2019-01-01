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Епіфаній розповів про відносини з Московським патріархатом

Епіфаній розповів про відносини з Московським патріархатом
Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній заявив, що готовий до діалогу з так званим Московським патріархатом, якщо у його представників з'явиться відповідне бажання.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новое Время", передає УНН.

На питання про те, чи веде митрополит дискусію з кимось із вищого духовенства Московського патріархату, Єпіфаній відповів: "Ні, абсолютно".

"Після об'єднавчого Собору і отримання томосу я ні разу не перетинався з ієрархами і духовенством вже Російської православної церкви України. Тобто у них немає бажання вести діалог, немає аргументів. Але я готовий до спілкування, готовий знаходити час для діалогу про єднання всіх православних в єдину церкву. Однак з їх боку, очевидно, такого бажання немає ", - повідомив митрополит.

Як повідомляв УНН, раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що ініціатори нового церковного проекту в Україні грубо втручаються в церковне життя, нагадуючи тим самим безбожників, які переслідували священиків і віруючих в XX столітті.

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Теги: ПЦУ, церква
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