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ЖК «Струмочок» біля Луцька: звели перші три таунхауси. ВІДЕОЗВІТ*

ЖК «Струмочок» біля Луцька: звели перші три таунхауси. ВІДЕОЗВІТ*
На будівельному майданчику ЖК «Струмочок» в селі Струмівка біля Луцька, який зводить будівельна компанія «Інвестор», звели перші таунхаси. Також тут облаштували фундамент для третьої та четвертої секцій таунхаусів та підготували фундаменти для нових котеджів.

Як відомо, вже за півтора року тут постануть 24 таунхауси та 9 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.

Площа території житлового комплексу становить понад 7 гектарів.

Нині тут ведуться роботи на кількох об'єктах:

- на першій секції таунхаусів збудували три перші будинки;
- облаштували фундамент на третій та четвертій секціях;
- підготували фундамент для трьох котеджів.

Більше дивіться у відеозвіті:



Нагадаємо, у житловому комплексі «Струмочок» можна придбати таунхаус «Затишний» за акційною ціною від 44 900 $. Ці будинки – двоповерхові та мають площу 119, 16 м².

ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»

А 6 лютого будівельна компанія «Інвестор» презентувала макет житлового комплексу «Струмочок», аби клієнти відчули його масштабність та побачили яким він буде.

ЖК «Струмочок» біля Луцька: звели перші три таунхауси. ВІДЕОЗВІТ*
ЖК «Струмочок» біля Луцька: звели перші три таунхауси. ВІДЕОЗВІТ*
ЖК «Струмочок» біля Луцька: звели перші три таунхауси. ВІДЕОЗВІТ*
ЖК «Струмочок» біля Луцька: звели перші три таунхауси. ВІДЕОЗВІТ*


Щоб дізнатися умови придбання житла в «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор, Струмочок
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