ЖК «Струмочок» біля Луцька: звели перші три таунхауси. ВІДЕОЗВІТ*





Як відомо, вже за півтора року тут постануть 24 таунхауси та 9 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.



Площа території житлового комплексу становить понад 7 гектарів.



Нині тут ведуться роботи на кількох об'єктах:



- на першій секції таунхаусів збудували три перші будинки;

- облаштували фундамент на третій та четвертій секціях;

- підготували фундамент для трьох котеджів.



Більше дивіться у відеозвіті:







Нагадаємо, у житловому комплексі «Струмочок» можна придбати таунхаус «Затишний» за акційною ціною від 44 900 $. Ці будинки – двоповерхові та мають площу 119, 16 м².



ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»



А 6 лютого будівельна компанія







Щоб дізнатися умови придбання житла в «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На будівельному майданчику ЖК «Струмочок» в селі Струмівка біля Луцька, який зводить будівельна компанія «Інвестор» , звели перші таунхаси. Також тут облаштували фундамент для третьої та четвертої секцій таунхаусів та підготували фундаменти для нових котеджів.Як відомо, вже за півтора року тут постануть 24 таунхауси та 9 котеджів. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.Площа території житлового комплексу становить понад 7 гектарів.Нині тут ведуться роботи на кількох об'єктах:- на першій секції таунхаусів збудували три перші будинки;- облаштували фундамент на третій та четвертій секціях;- підготували фундамент для трьох котеджів.Більше дивіться у відеозвіті:Нагадаємо, у житловому комплексі «Струмочок» можна придбати таунхаус «Затишний» за акційною ціною від 44 900 $. Ці будинки – двоповерхові та мають площу 119, 16 м².А 6 лютого будівельна компанія «Інвестор» презентувала макет житлового комплексу «Струмочок» , аби клієнти відчули його масштабність та побачили яким він буде.

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