У селищі неподалік Луцька на вихідних відімкнуть воду

У селищі Рокині Луцького раойну на один день відімкнуть водопостачання.Як повідомив директор КП «Рокині» Володимир Саломатін, 16 або 17 лютого спецтехніка відкачуватиме мул з каналізаційно-насосної станції.Мешканців містечка попросили запастися водою."Комунальне підприємство "Рокині" повідомляє, що на вихідних, 16, 17 лютого, в Рокинях буде проводиться відкачування мулу з каналізаційно-насосної станції. Спецтехніка приїде в суботу чи неділю. На один день буде припинено водопостачання. Прошу запастися водою. Також буде відкрита котельня, де можна набрати води. Прошу по можливості менше користуватися каналізацією. В ямі на 8-метровій глибині будуть працювати люди і каналізація потече їм на голову. Коли буде техніка ще не знаю повідомлю додатково", - йдеться у повідомленні.