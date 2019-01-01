Помста за брата: волинянин сів у тюрму за вбивство пенсіонера вилами

Молодика, який на Волині через помсту за вбивство брата, вилами вбив чоловіка, посадили до в’язниці на 7 з половиною років.Такий вирок виніс днями Ковельський міськрайонний суд.Нагадаємо,у селі Хрупськ Шацького району. Чоловік, що приїхав погостювати до матері, перебував у стані алкогольного сп’яніння. У захмелілій голові виник задум вбити сусіда. Чоловік згодом розповів, що основна мета злочину – помста за вбивство його брата.У хліві 26-річний чоловік знайшов господарські вила. Вже коли стемніло, пробрався до будинку пенсіонера: вибив віконну шибку, відчинив зсередини вхідні двері та проник до будинку. Утримуючи обома руками вила, він підійшов до чоловіка та вдарив його в голову зубами вил.Через важкі травми потерпілй опинився в лікарні, а через 12 днів помер через наслідки цих травм, тож злочин кваліфікують як умисне вбивство.Обвинувачений отримав 7 з половиною років тюрми.