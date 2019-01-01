вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помста за брата: волинянин сів у тюрму за вбивство пенсіонера вилами

Помста за брата: волинянин сів у тюрму за вбивство пенсіонера вилами
Молодика, який на Волині через помсту за вбивство брата, вилами вбив чоловіка, посадили до в’язниці на 7 з половиною років.

Такий вирок виніс днями Ковельський міськрайонний суд.

Нагадаємо, трагедія сталася 31 березня минулого року у селі Хрупськ Шацького району. Чоловік, що приїхав погостювати до матері, перебував у стані алкогольного сп’яніння. У захмелілій голові виник задум вбити сусіда. Чоловік згодом розповів, що основна мета злочину – помста за вбивство його брата.

У хліві 26-річний чоловік знайшов господарські вила. Вже коли стемніло, пробрався до будинку пенсіонера: вибив віконну шибку, відчинив зсередини вхідні двері та проник до будинку. Утримуючи обома руками вила, він підійшов до чоловіка та вдарив його в голову зубами вил.

Через важкі травми потерпілй опинився в лікарні, а через 12 днів помер через наслідки цих травм, тож злочин кваліфікують як умисне вбивство.

Обвинувачений отримав 7 з половиною років тюрми.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, Волинь, вила, тюрма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще одна сільська церква на Волині хоче приєднатись до ПЦУ
Сьогодні, 15:14
Помста за брата: волинянин сів у тюрму за вбивство пенсіонера вилами
Сьогодні, 15:01
Лучанці вдалося знайти свідків аварії
Сьогодні, 14:54
У Рожищі вшанували воїнів-афганців
Сьогодні, 14:46
У Києві вандали обмалювали пам'ятник воїнам АТО
Сьогодні, 14:26
Схожі новини
На Волині п’яний хлопець убив свою тітку На Волині п’яний хлопець убив свою тітку
04 лютий, 11:16
У селі на Волині зарубали чоловіка, підозрюваного арештували У селі на Волині зарубали чоловіка, підозрюваного арештували
22 січень, 18:53
Резонансне вбивство молодого хлопця у Луцьку: винні досі не покарані. ВІДЕО Резонансне вбивство молодого хлопця у Луцьку: винні досі не покарані. ВІДЕО
18 січень, 18:02
На Волині чоловік розрубав голову односельцю На Волині чоловік розрубав голову односельцю
18 січень, 15:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще одна сільська церква на Волині хоче приєднатись до ПЦУ
Сьогодні, 15:14
 0
Помста за брата: волинянин сів у тюрму за вбивство пенсіонера вилами
Сьогодні, 15:01
 0
Лучанці вдалося знайти свідків аварії
Сьогодні, 14:54
 0
У Рожищі вшанували воїнів-афганців
Сьогодні, 14:46
 0
У Києві вандали обмалювали пам'ятник воїнам АТО
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8