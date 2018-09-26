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Сім’ї атовця, який загинув у страшній аварії на Волині, дадуть квартиру

Сім’ї атовця, який загинув у страшній аварії на Волині, дадуть квартиру
У Луцьку в будинку на вулиці Конякіна, 3а забудовник виділить квартиру родині загиблого в аварії воїна АТО.

Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що з питанням про передачу квартири на Конякіна, 3а у комунальну власність міста, відповідно до підписаного меморандуму з Луцькрадою, звернувся директор «Луцького домобудівельного комбінату» Руслан Вайман. Спілка воїнів АТО просить виділити цю однокімнатну квартиру сім’ї загиблого військового Миколи Циплюка.

«Він загинув в аварії. У родині залишилися сиротами двоє неповнолітніх дітей», - зауважив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.

Нагадаємо, страшна автокатастрофа 16 грудня 2017 року поблизу села Війниця забрала життя Миколи Циплюка і матері дітей Ольги. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23 грудня чоловік помер.

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Теги: житло, квартира, Луцьк, АТО
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