Сім’ї атовця, який загинув у страшній аварії на Волині, дадуть квартиру





Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.



Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що з питанням про передачу квартири на Конякіна, 3а у комунальну власність міста, відповідно до підписаного меморандуму з Луцькрадою, звернувся директор «Луцького домобудівельного комбінату» Руслан Вайман. Спілка воїнів АТО просить виділити цю однокімнатну квартиру сім’ї загиблого військового Миколи Циплюка.



«Він загинув в аварії. У родині залишилися сиротами двоє неповнолітніх дітей», - зауважив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в будинку на вулиці Конякіна, 3а забудовник виділить квартиру родині загиблого в аварії воїна АТО.Про це йшлося у вівторок, 19 лютого, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Директор департаменту ЖКГрозповів, що з питанням про передачу квартири на Конякіна, 3а у комунальну власність міста, відповідно до підписаного меморандуму з Луцькрадою, звернувся директор «Луцького домобудівельного комбінату». Спілка воїнів АТО просить виділити цю однокімнатну квартиру сім’ї загиблого військового Миколи Циплюка.«Він загинув в аварії. У родині залишилися сиротами двоє неповнолітніх дітей», - зауважив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.Нагадаємо, страшна автокатастрофа 16 грудня 2017 року поблизу села Війниця забрала життя Миколи Циплюка і матері дітей Ольги. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23 грудня чоловік помер.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію