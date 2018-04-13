Як виглядали мешканці Полісся 90 років тому. РЕТРОФОТО

Вже вкотре знайомимо наших читачів із новою знахідкою ретро світлин, які стосуються Волинського Полісся.Сьогодні, вашій увазі пропонуємо світлини, які були багато років тому зняті десь на півночі сучасної Волинської області. На фото можемо розгледіти мешканців Полісся, якими вони були колись, чим займались, як одягались.Коли дивишся на такі фото, то задумуєшся, наскільки все змінилось, і напевно, саме такий вигляд мали предки, тих волинян, що проживали на півночі області, як Волинської так, і Рівненської.Волинське Полісся – це гордість та багатство волинського регіону.Його краса, багатий тваринний та рослинний здавна дивували гостей нашого краю.Безумовно, за ХХ століття багато що на Поліссі змінилось, але побувавши там одного разу, його починаєш любити так само, як люблять свою батьківщину самі його мешканці.