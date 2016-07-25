Волинь стане «воротами в Європу» завдяки ковельському індустріальному парку

Індустріальний парк «Ковель» може стати найбільшим платником податків в області та платформою для товаропотоку як з Європою, так і з Китаєм.Про це йшлося на засіданні постійної комісії облради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій 21 лютого.Директор департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДАрозповів, що у створенні парку зацікавлені китайці, а також представники європейських держав.Його відкриття може зробити Волинь одним з найбільших логістичних центрів, адже парк знаходиться у безпосередній близькості з польським та білоруським кордоном, а також викликає неабияке зацікавлення у Китаю, оскільки має пряме сполучення з Одесою.Ковель має хороше залізничне та транспортне сполучення, відтак товари можуть без проблем переміщувати із залізничних колій на вантажні авто і навпаки. Окрім цього, з Ковеля пролягає вузька залізнична колія до Хелма, тож вантажі можна перевозити без перестановки вагонів обома коліями – українською та європейською.Разом з цим, у парку мають намір зробити контейнерну базу, там же працюватимуть елеватор та холодильник.«Багатьох цікавить наш індустріальний парк, бо всі розуміють, що це – вікно в Європу, бо це логістика, перевал вантажів із залізної дороги на автомобілі і навпаки. То і широка, і вузька колії», – зазначив Ігор Чуліпа.Також, за словами керівника патронатної служби апарату Волинської ОДА, індустріальний парк стане найбільшим платником податків на Волині. Планують, що там з’явиться від 3 до 4 тисяч нових робочих місць, а також сподіваються, що це допоможе повернути людей, які виїхали працювати за кордон. Коштуватиме відкриття такого парку 600 мільйонів євро. Готовий проект ковельського індустріального парку планують презентувати згодом.