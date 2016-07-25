Волинь стане «воротами в Європу» завдяки ковельському індустріальному парку
Сьогодні, 17:33
Індустріальний парк «Ковель» може стати найбільшим платником податків в області та платформою для товаропотоку як з Європою, так і з Китаєм.
Про це йшлося на засіданні постійної комісії облради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій 21 лютого.
Директор департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Ігор Чуліпа розповів, що у створенні парку зацікавлені китайці, а також представники європейських держав.
Його відкриття може зробити Волинь одним з найбільших логістичних центрів, адже парк знаходиться у безпосередній близькості з польським та білоруським кордоном, а також викликає неабияке зацікавлення у Китаю, оскільки має пряме сполучення з Одесою.
Ковель має хороше залізничне та транспортне сполучення, відтак товари можуть без проблем переміщувати із залізничних колій на вантажні авто і навпаки. Окрім цього, з Ковеля пролягає вузька залізнична колія до Хелма, тож вантажі можна перевозити без перестановки вагонів обома коліями – українською та європейською.
Разом з цим, у парку мають намір зробити контейнерну базу, там же працюватимуть елеватор та холодильник.
«Багатьох цікавить наш індустріальний парк, бо всі розуміють, що це – вікно в Європу, бо це логістика, перевал вантажів із залізної дороги на автомобілі і навпаки. То і широка, і вузька колії», – зазначив Ігор Чуліпа.
Також, за словами керівника патронатної служби апарату Волинської ОДА Валерія Криворога, індустріальний парк стане найбільшим платником податків на Волині. Планують, що там з’явиться від 3 до 4 тисяч нових робочих місць, а також сподіваються, що це допоможе повернути людей, які виїхали працювати за кордон. Коштуватиме відкриття такого парку 600 мільйонів євро. Готовий проект ковельського індустріального парку планують презентувати згодом.
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Про це йшлося на засіданні постійної комісії облради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій 21 лютого.
Директор департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Ігор Чуліпа розповів, що у створенні парку зацікавлені китайці, а також представники європейських держав.
Його відкриття може зробити Волинь одним з найбільших логістичних центрів, адже парк знаходиться у безпосередній близькості з польським та білоруським кордоном, а також викликає неабияке зацікавлення у Китаю, оскільки має пряме сполучення з Одесою.
Ковель має хороше залізничне та транспортне сполучення, відтак товари можуть без проблем переміщувати із залізничних колій на вантажні авто і навпаки. Окрім цього, з Ковеля пролягає вузька залізнична колія до Хелма, тож вантажі можна перевозити без перестановки вагонів обома коліями – українською та європейською.
Разом з цим, у парку мають намір зробити контейнерну базу, там же працюватимуть елеватор та холодильник.
«Багатьох цікавить наш індустріальний парк, бо всі розуміють, що це – вікно в Європу, бо це логістика, перевал вантажів із залізної дороги на автомобілі і навпаки. То і широка, і вузька колії», – зазначив Ігор Чуліпа.
Також, за словами керівника патронатної служби апарату Волинської ОДА Валерія Криворога, індустріальний парк стане найбільшим платником податків на Волині. Планують, що там з’явиться від 3 до 4 тисяч нових робочих місць, а також сподіваються, що це допоможе повернути людей, які виїхали працювати за кордон. Коштуватиме відкриття такого парку 600 мільйонів євро. Готовий проект ковельського індустріального парку планують презентувати згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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