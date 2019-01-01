Волинське село перейшло до ПЦУ, священик вірян не підтримав
Сьогодні, 19:26
У селі Іваничівського району громада прийняла рішення перейти до Православної церкви України.
Так, під час зборів, які відбулися 21 лютого, прихожани церкви Іоанна Богослова у селі Верхнів проголосували за вихід з УПЦ (МП).
Зазначимо, священик до ПЦУ не перейшов.
Нагадаємо, цього ж дня парафія села Локачинського району приєдналася до ПЦУ.
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Так, під час зборів, які відбулися 21 лютого, прихожани церкви Іоанна Богослова у селі Верхнів проголосували за вихід з УПЦ (МП).
Зазначимо, священик до ПЦУ не перейшов.
Нагадаємо, цього ж дня парафія села Локачинського району приєдналася до ПЦУ.
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