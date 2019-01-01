вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинське село перейшло до ПЦУ, священик вірян не підтримав

Волинське село перейшло до ПЦУ, священик вірян не підтримав
У селі Іваничівського району громада прийняла рішення перейти до Православної церкви України.

Так, під час зборів, які відбулися 21 лютого, прихожани церкви Іоанна Богослова у селі Верхнів проголосували за вихід з УПЦ (МП).

Зазначимо, священик до ПЦУ не перейшов.

Нагадаємо, цього ж дня парафія села Локачинського району приєдналася до ПЦУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, церква
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 лютого
Сьогодні, 20:00
У Шацьку до туристичного сезону відремонтували автостанцію. ФОТО
Сьогодні, 19:40
Волинське село перейшло до ПЦУ, священик вірян не підтримав
Сьогодні, 19:26
На Волині померла довгожителька – 105-річна жінка
Сьогодні, 19:06
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Парафія волинського села приєдналась до ПЦУ Парафія волинського села приєдналась до ПЦУ
Сьогодні, 17:36
На Волині ще одна церква відреклася від Московського патріархату На Волині ще одна церква відреклася від Московського патріархату
Сьогодні, 15:56
Волинська ОДА починає узаконювати громади та статути ПЦУ Волинська ОДА починає узаконювати громади та статути ПЦУ
20 лютий, 11:51
В перспективі Луцьк може об'єднатися лише з Прилуцьким. ВІДЕО В перспективі Луцьк може об'єднатися лише з Прилуцьким. ВІДЕО
19 лютий, 08:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє загинуло і травмувалась дитина: біля Луцька – страшна аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:12
 0
У «Промені» відбудеться «Жіночий квартал»*
Сьогодні, 20:11
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
У Шацьку до туристичного сезону відремонтували автостанцію. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
Волинське село перейшло до ПЦУ, священик вірян не підтримав
Сьогодні, 19:26
 0
Медіа
відео
1/8