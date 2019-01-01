Волинське село перейшло до ПЦУ, священик вірян не підтримав





Так, під час зборів, які відбулися 21 лютого, прихожани церкви Іоанна Богослова у селі Верхнів проголосували за вихід з УПЦ (МП).



Зазначимо, священик до ПЦУ не перейшов.



Нагадаємо, цього ж дня

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