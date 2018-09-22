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Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото

Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото
Хочемо сьогодні познайомити наших читачів із новознайденими світлинами міста Ковеля на Волині, які датуються 1916 роком.

Усі світлини виставлені на одному із інтернет-аукціонів.

На першій світлині можемо розгледіти фасад приміщення першого фотоательє у Ковелі, власником якого був Епштейн.

Перший відомий фотографічний заклад в Ковелі було відкрито Ізраїлем Епштейном в 1888 році, тобто 130 років тому. В період із 1888 до 1892 року в Епштейна не було взагалі конкурентів. В одній із попередніх публікацій ми вже знайомили із світлинами, які були зроблені в цьому фотосалоні.

Більше фото можете побачити за посиланням в публікації «Унікальні світлини першого у Ковелі фотоательє» http://www.volynpost.com/news/111199-unikalni-svitlyny-pershogo-u-koveli-fotoatelie.

Інші світлини розповідають нам про те, яким був Ковель в роки Першої світової війни.

Джерело: https://www.delcampe.net

Тетяна Яцечко-Блаженко

Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото
Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото
Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото
Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото
Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото
Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото
Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото
Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото
Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото

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Теги: Ковель, фото
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