Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото

Хочемо сьогодні познайомити наших читачів із новознайденими світлинами міста Ковеля на Волині, які датуються 1916 роком.Усі світлини виставлені на одному із інтернет-аукціонів.На першій світлині можемо розгледіти фасад приміщення першого фотоательє у Ковелі, власником якого був Епштейн.Перший відомий фотографічний заклад в Ковелі було відкрито Ізраїлем Епштейном в 1888 році, тобто 130 років тому. В період із 1888 до 1892 року в Епштейна не було взагалі конкурентів. В одній із попередніх публікацій ми вже знайомили із світлинами, які були зроблені в цьому фотосалоні.Більше фото можете побачити за посиланням в публікації «Унікальні світлини першого у Ковелі фотоательє» http://www.volynpost.com/news/111199-unikalni-svitlyny-pershogo-u-koveli-fotoatelie.Інші світлини розповідають нам про те, яким був Ковель в роки Першої світової війни.Джерело: https://www.delcampe.net