У страшній аварії під Луцьком загинула інженер «Волиньобленерго»
Сьогодні, 11:08
Загибла у трагічній аварії в селі Дачне пасажирка таксі Софія Швець була працівницею ПрАТ «Волиньобленерго».
Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у прес-службі підприємства.
"Щирі співчуття… У четвер, 21 лютого, трагічно загинула інженер служби розподільних мереж Софія Швець. Колектив ПрАТ «Волиньобленерго» глибоко сумує за непоправною втратою і висловлює співчуття рідним і близьким. Дуже важко втрачати дорогу нам людину. Нехай земля їй буде пухом..." - йдеться на офіційній сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».
З жінкою в таксі на момент аварії перебувала і її 9-річна донька, дитину госпіталізували.
Нагадаємо, 21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo».
З’ясовано, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» перебував 45-річний житель райцентру Ківерці.
Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
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Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у прес-службі підприємства.
"Щирі співчуття… У четвер, 21 лютого, трагічно загинула інженер служби розподільних мереж Софія Швець. Колектив ПрАТ «Волиньобленерго» глибоко сумує за непоправною втратою і висловлює співчуття рідним і близьким. Дуже важко втрачати дорогу нам людину. Нехай земля їй буде пухом..." - йдеться на офіційній сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».
З жінкою в таксі на момент аварії перебувала і її 9-річна донька, дитину госпіталізували.
Нагадаємо, 21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo».
З’ясовано, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» перебував 45-річний житель райцентру Ківерці.
Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
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