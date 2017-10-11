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У страшній аварії під Луцьком загинула інженер «Волиньобленерго»

У страшній аварії під Луцьком загинула інженер «Волиньобленерго»
Загибла у трагічній аварії в селі Дачне пасажирка таксі Софія Швець була працівницею ПрАТ «Волиньобленерго».

Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у прес-службі підприємства.

"Щирі співчуття… У четвер, 21 лютого, трагічно загинула інженер служби розподільних мереж Софія Швець. Колектив ПрАТ «Волиньобленерго» глибоко сумує за непоправною втратою і висловлює співчуття рідним і близьким. Дуже важко втрачати дорогу нам людину. Нехай земля їй буде пухом..." - йдеться на офіційній сторінці ПрАТ «Волиньобленерго».

З жінкою в таксі на момент аварії перебувала і її 9-річна донька, дитину госпіталізували.

Нагадаємо, 21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo».

З’ясовано, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» перебував 45-річний житель райцентру Ківерці.

Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

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Теги: ДТП, Дачне, смерть, аварія, поліція
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