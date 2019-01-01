Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк

У мережі та між батьками учнів масово поширюють інформацію про те, що нібито у Луцьку група молодих людей роздає дітям напої, у яких є психотропні речовини. За словами тих, хто поширює інформацію, серед дітей вже є жертви таких дій.Так, у мережі поширюють повідомлення такого змісту: «Шановні батьки! По місту група молодих людей роздає дітям Пепсі, Колу та сік (з психотропними препаратами). А також цукерки, жув гумки та ін дрібні солодощі з наркотичн реч. Іноді влаштовують на шк подвір,ї якісь вікторини чи розіграші, навколо скупчуються діти, далі роздають «призи». Будь ласка, розкажіть дітям про небезпеку спілкування з незнайомими, бо є жертви.Поділіться в батьківській групі».Утім, у поліції Волині запевняють: таких випадків не було й звернень щодо таких дій не надходило.Про церозповіли у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.Правоохоронці запевняють, що немає жодного зареєстрованого випадку, у якому йшлося б про такі правопорушення. Додають, що просять батьків, яким відомі такі випадки або діти яких постраждали від таких дій, телефонувати на лінію поліції «102».