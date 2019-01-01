Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Сьогодні, 14:22
У мережі та між батьками учнів масово поширюють інформацію про те, що нібито у Луцьку група молодих людей роздає дітям напої, у яких є психотропні речовини. За словами тих, хто поширює інформацію, серед дітей вже є жертви таких дій.
Так, у мережі поширюють повідомлення такого змісту: «Шановні батьки! По місту група молодих людей роздає дітям Пепсі, Колу та сік (з психотропними препаратами). А також цукерки, жув гумки та ін дрібні солодощі з наркотичн реч. Іноді влаштовують на шк подвір,ї якісь вікторини чи розіграші, навколо скупчуються діти, далі роздають «призи». Будь ласка, розкажіть дітям про небезпеку спілкування з незнайомими, бо є жертви.
Поділіться в батьківській групі».
Утім, у поліції Волині запевняють: таких випадків не було й звернень щодо таких дій не надходило.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці запевняють, що немає жодного зареєстрованого випадку, у якому йшлося б про такі правопорушення. Додають, що просять батьків, яким відомі такі випадки або діти яких постраждали від таких дій, телефонувати на лінію поліції «102».
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Так, у мережі поширюють повідомлення такого змісту: «Шановні батьки! По місту група молодих людей роздає дітям Пепсі, Колу та сік (з психотропними препаратами). А також цукерки, жув гумки та ін дрібні солодощі з наркотичн реч. Іноді влаштовують на шк подвір,ї якісь вікторини чи розіграші, навколо скупчуються діти, далі роздають «призи». Будь ласка, розкажіть дітям про небезпеку спілкування з незнайомими, бо є жертви.
Поділіться в батьківській групі».
Утім, у поліції Волині запевняють: таких випадків не було й звернень щодо таких дій не надходило.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці запевняють, що немає жодного зареєстрованого випадку, у якому йшлося б про такі правопорушення. Додають, що просять батьків, яким відомі такі випадки або діти яких постраждали від таких дій, телефонувати на лінію поліції «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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