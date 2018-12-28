На Волині судили їздового підводи, через якого авто злетіло в кювет
Сьогодні, 22:25
Уродженець Ковельського району постав перед судом через те, що став винуватцем аварії.
Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.
Так, у квітні минулого року п’яний волинянин ввечері повертався додому з роботи. Чоловік їхав підводою, яка, до слова, не мала жодних світловідбиваючих елементів чи ліхтарів.
Відтак, водій Renault Trafic, який їхав тією ж дорогою, вчасно не побачив віз. Коли ж чоловік помітив перед собою підводу, то почав екстрено гальмувати, від чого автомобіль занесло і він злетів у кювет та перевернувся.
Внаслідок аварії постраждали пасажири Renault Trafic. У дружини водія, яка їхала в автомобілі діагностували переломи хребта та ребер, а у її сестри — закриту черепно-мозкову травму з забоєм головного мозку, забій грудної клітки та множинні садна.
В результаті, за порушення правил дорожнього руху керманича підводи притягнули до кримінально відповідальності.
Під час розгляду справи у суді стало відомо, що обом постраждалим жінкам винуватець аварії відшкодував по 10 000 гривень, проте вони подали ще й цивільні позови щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди.
Зрештою, Ковельський міськрайонний суд призначив винуватцю аварії покарання у виді 3 років позбавлення з іспитовим терміном в 1 рік. Окрім цього, засуджений повинен відшкодувати майже 17 000 гривень потерпілим, які вони витратили на лікування та 70 000 гривень підприємству, якому належить Renault Trafic.
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Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.
Так, у квітні минулого року п’яний волинянин ввечері повертався додому з роботи. Чоловік їхав підводою, яка, до слова, не мала жодних світловідбиваючих елементів чи ліхтарів.
Відтак, водій Renault Trafic, який їхав тією ж дорогою, вчасно не побачив віз. Коли ж чоловік помітив перед собою підводу, то почав екстрено гальмувати, від чого автомобіль занесло і він злетів у кювет та перевернувся.
Внаслідок аварії постраждали пасажири Renault Trafic. У дружини водія, яка їхала в автомобілі діагностували переломи хребта та ребер, а у її сестри — закриту черепно-мозкову травму з забоєм головного мозку, забій грудної клітки та множинні садна.
В результаті, за порушення правил дорожнього руху керманича підводи притягнули до кримінально відповідальності.
Під час розгляду справи у суді стало відомо, що обом постраждалим жінкам винуватець аварії відшкодував по 10 000 гривень, проте вони подали ще й цивільні позови щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди.
Зрештою, Ковельський міськрайонний суд призначив винуватцю аварії покарання у виді 3 років позбавлення з іспитовим терміном в 1 рік. Окрім цього, засуджений повинен відшкодувати майже 17 000 гривень потерпілим, які вони витратили на лікування та 70 000 гривень підприємству, якому належить Renault Trafic.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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