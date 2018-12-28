На Волині судили їздового підводи, через якого авто злетіло в кювет

Уродженець Ковельського району постав перед судом через те, що став винуватцем аварії.Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.Так, у квітні минулого року п’яний волинянин ввечері повертався додому з роботи. Чоловік їхав підводою, яка, до слова, не мала жодних світловідбиваючих елементів чи ліхтарів.Відтак, водій Renault Trafic, який їхав тією ж дорогою, вчасно не побачив віз. Коли ж чоловік помітив перед собою підводу, то почав екстрено гальмувати, від чого автомобіль занесло і він злетів у кювет та перевернувся.Внаслідок аварії постраждали пасажири Renault Trafic. У дружини водія, яка їхала в автомобілі діагностували переломи хребта та ребер, а у її сестри — закриту черепно-мозкову травму з забоєм головного мозку, забій грудної клітки та множинні садна.В результаті, за порушення правил дорожнього руху керманича підводи притягнули до кримінально відповідальності.Під час розгляду справи у суді стало відомо, що обом постраждалим жінкам винуватець аварії відшкодував по 10 000 гривень, проте вони подали ще й цивільні позови щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди.Зрештою, Ковельський міськрайонний суд призначив винуватцю аварії покарання у виді 3 років позбавлення з іспитовим терміном в 1 рік. Окрім цього, засуджений повинен відшкодувати майже 17 000 гривень потерпілим, які вони витратили на лікування та 70 000 гривень підприємству, якому належить Renault Trafic.