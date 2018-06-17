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Замість 5-ти – 6 гривень: у луцьких маршрутках хочуть підвищити вартість проїзду

Замість 5-ти – 6 гривень: у луцьких маршрутках хочуть підвищити вартість проїзду
У Луцьку може здорожчати вартість проїзду в маршрутках із 5-ти до 6-ти гривень.

Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконкому Луцькради.

У Луцьку планують встановити граничний тариф на послугу з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах загального користування у звичайному режимі руху у сумі 6 гривень.

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Для учнів закладів загальної середньої освіти міста Луцька хочуть встановити вартість проїзду у розмірі 3 гривень за одну поїздку, за наявності учнівського квитка.


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Теги: маршрутки, Луцьк, проїзд
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