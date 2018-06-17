Замість 5-ти – 6 гривень: у луцьких маршрутках хочуть підвищити вартість проїзду





Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконкому Луцькради.



У Луцьку планують встановити граничний тариф на послугу з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах загального користування у звичайному режимі руху у сумі 6 гривень.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцьких маршрутках не озвучують зупинки



Для учнів закладів загальної середньої освіти міста Луцька хочуть встановити вартість проїзду у розмірі 3 гривень за одну поїздку, за наявності учнівського квитка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку може здорожчати вартість проїзду в маршрутках із 5-ти до 6-ти гривень.Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконкому Луцькради.У Луцьку планують встановити граничний тариф на послугу з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах загального користування у звичайному режимі руху у сумі 6 гривень.Для учнів закладів загальної середньої освіти міста Луцька хочуть встановити вартість проїзду у розмірі 3 гривень за одну поїздку, за наявності учнівського квитка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію