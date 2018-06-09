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Коли у Луцьку запрацює роздільний збір сміття

Коли у Луцьку запрацює роздільний збір сміття
Розповіли, коли на території усього Луцька запрацює система роздільного збору сміття.

Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

«Частина районів обладнана під роздільний збір сміття, там є майданчики, контейнери. Думаю, що до квітня ми проаналізуємо ситуацію, частину майданчиків може збільшимо. Будемо запускати по всьому місту роздільне сортування у квітні-травні», - зауважив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.

До слова, орієнтовна вартість одного майданчика для роздільного збору – 30-70 тисяч гривень.

Також у якості експерименту у місті виберуть 10 майданчиків у приватному секторі і поставлять там контейнери для ПЕТ-пляшок, аби побачити, чи будуть лучани сортувати сміття.

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Теги: сміття, благоустрій, Луцьк
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