Коли у Луцьку запрацює роздільний збір сміття
Сьогодні, 11:35
Розповіли, коли на території усього Луцька запрацює система роздільного збору сміття.
Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
«Частина районів обладнана під роздільний збір сміття, там є майданчики, контейнери. Думаю, що до квітня ми проаналізуємо ситуацію, частину майданчиків може збільшимо. Будемо запускати по всьому місту роздільне сортування у квітні-травні», - зауважив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
До слова, орієнтовна вартість одного майданчика для роздільного збору – 30-70 тисяч гривень.
Також у якості експерименту у місті виберуть 10 майданчиків у приватному секторі і поставлять там контейнери для ПЕТ-пляшок, аби побачити, чи будуть лучани сортувати сміття.
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Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
«Частина районів обладнана під роздільний збір сміття, там є майданчики, контейнери. Думаю, що до квітня ми проаналізуємо ситуацію, частину майданчиків може збільшимо. Будемо запускати по всьому місту роздільне сортування у квітні-травні», - зауважив директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
До слова, орієнтовна вартість одного майданчика для роздільного збору – 30-70 тисяч гривень.
Також у якості експерименту у місті виберуть 10 майданчиків у приватному секторі і поставлять там контейнери для ПЕТ-пляшок, аби побачити, чи будуть лучани сортувати сміття.
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