Коли у Луцьку запрацює роздільний збір сміття

Розповіли, коли на території усього Луцька запрацює система роздільного збору сміття.Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.«Частина районів обладнана під роздільний збір сміття, там є майданчики, контейнери. Думаю, що до квітня ми проаналізуємо ситуацію, частину майданчиків може збільшимо. Будемо запускати по всьому місту роздільне сортування у квітні-травні», - зауважив директор департаменту ЖКГДо слова, орієнтовна вартість одного майданчика для роздільного збору – 30-70 тисяч гривень.Також у якості експерименту у місті виберуть 10 майданчиків у приватному секторі і поставлять там контейнери для ПЕТ-пляшок, аби побачити, чи будуть лучани сортувати сміття.