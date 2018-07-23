У Луцьку зі Стиру дістали тіло чоловіка
Сьогодні, 11:48
У Луцьку з річки Стир в районі вулиці Глушець витягнули тіло чоловіка.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.
Відомо, що тіло людини у річці вранці 20 лютого помітив місцевий мешканець. Він і зателефонував рятувальникам. Тож водолази дістали тіло за допомогою плавзасобу і рятувальної мотузки.
Наразі встановлюють особу загиблого. Тіло, за словами надзвичайників, має ознаки того, що пролежало у воді тривалий час.
Зауважимо, що 31 січня У Луцьку на Центральному пляжі чоловік, який займався моржуванням, пірнув у воду та не виплив.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.
Відомо, що тіло людини у річці вранці 20 лютого помітив місцевий мешканець. Він і зателефонував рятувальникам. Тож водолази дістали тіло за допомогою плавзасобу і рятувальної мотузки.
Наразі встановлюють особу загиблого. Тіло, за словами надзвичайників, має ознаки того, що пролежало у воді тривалий час.
Зауважимо, що 31 січня У Луцьку на Центральному пляжі чоловік, який займався моржуванням, пірнув у воду та не виплив.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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