У Луцьку зі Стиру дістали тіло чоловіка

У Луцьку з річки Стир в районі вулиці Глушець витягнули тіло чоловіка.Про це у коментарірозповіли у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.Відомо, що тіло людини у річці вранці 20 лютого помітив місцевий мешканець. Він і зателефонував рятувальникам. Тож водолази дістали тіло за допомогою плавзасобу і рятувальної мотузки.Наразі встановлюють особу загиблого. Тіло, за словами надзвичайників, має ознаки того, що пролежало у воді тривалий час.Зауважимо, що 31 січня У Луцьку на Центральному пляжі