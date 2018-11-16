У Луцьку назвали злісних боржників за тепло

У Луцьку станом на 1 лютого борг за теплопостачання склав 206 мільйонів гривень.Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник відділу збуту ДКП «Луцьктепло»розповіла, що населення боргує 152 мільйони гривень із загальної суми у 206 мільйонів гривень. До слова, на початок опалювального сезону борг складав 82 мільйони гривень. 12 мільйонів не відшкодували «Луцьктеплу» за пільги і субсидії.Так, пологовий будинок боргує 860 тисяч гривень, поліклініка №3 – 323 тисячі, ДЮСШ «Колос» – 229 тисяч, управління будинком ради – 1,5 мільйона, технічний коледж ЛНТУ – 374 тисячі, прокуратура – 313 тисяч, податкова – 38 тисяч, «Укртелеком» - 441 тисячу, «Діпромісто» - 256 тисяч, готель «Прикарпаття» - 365 тисяч гривень.Окрім того, злісним боржником є підприємиця Кушнір, що має біля 20-ти приміщень на перших поверхах луцьких будинків, здає їх в оренду і не сплачує за тепло. На сьогодні вона боргує 314 тисяч.«Підприємство готує попередження боржникам. Якщо не буде реакції, будемо подавати до суду», - відзначила начальник відділу збуту «Луцьктепла».