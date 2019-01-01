З луцького зоопарку звільняються працівники

Через низькі заробітні плати працівники КП «Луцький зоопарк» звільняються з роботи. У закладі остерігаються, що цьогоріч відкривати сезон буде нікому.Про це йшлося на засіданні бюджетної комісії у вівторок, 26 лютого.Директор комунального підприємстварозповіла, що працівники зоопарку отримують «на руки» 4 тисячі гривень. Через такі зарплати вони почали звільнятися з роботи, а відтак керівник остерігається, що відкривати сезон цього річ буде нікому.«Якщо йдуть стажування чи навчання по інших зоопарках, то їду я, бо відправляти нікого. У нас в один день звільнилося 4 людини», – зазначила Людмила Денисенко.Вона сподівається, що завдяки преміюванню вдасться зберегти основне ядро працівників, зокрема годувальників. Гроші на ці витрати передбачили у змінах до бюджету, запропонованих на розгляд на пленарному засіданні сесії.