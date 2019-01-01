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З луцького зоопарку звільняються працівники

З луцького зоопарку звільняються працівники
Через низькі заробітні плати працівники КП «Луцький зоопарк» звільняються з роботи. У закладі остерігаються, що цьогоріч відкривати сезон буде нікому.

Про це йшлося на засіданні бюджетної комісії у вівторок, 26 лютого.

Директор комунального підприємства Людмила Денисенко розповіла, що працівники зоопарку отримують «на руки» 4 тисячі гривень. Через такі зарплати вони почали звільнятися з роботи, а відтак керівник остерігається, що відкривати сезон цього річ буде нікому.

«Якщо йдуть стажування чи навчання по інших зоопарках, то їду я, бо відправляти нікого. У нас в один день звільнилося 4 людини», – зазначила Людмила Денисенко.

Вона сподівається, що завдяки преміюванню вдасться зберегти основне ядро працівників, зокрема годувальників. Гроші на ці витрати передбачили у змінах до бюджету, запропонованих на розгляд на пленарному засіданні сесії.

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Теги: Луцьк, зоопарк, зарплата
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Коментарі 3
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Премію поліщуку 250%, він знає що порадити пустоцвіту, зараз бажаючі в зоопарку працювати в чергу ставати будуть!
Дерибанщики про свою кишеню думають, а не про місто.
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А нехай Поліщук годує. Або поділиться зарплатою з зоопарком.
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Чому Пустовіт їм премію не дає, а тільки своїм?
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