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Брехня і маніпуляції: як «Аверс» «підлив масла у вогонь» подій в Жидичині

Брехня і маніпуляції: як «Аверс» «підлив масла у вогонь» подій в Жидичині
Телеканал «Аверс» однобоко і викривлено подав інформацію щодо подій, які відбувалися навколо переходу храму у Жидичині Ківерцівського району до Православної церкви в Україні.

Про це розповіла у Facebook уродженка Жидичина, очільниця рекламної агенції «СІД Інформ» Ольга Бондарук.

За словами Ольги Бондарук, своїм сюжетом «Аверс» ще більше розпалював ворожнечу, що утворилася в селі на релігійному ґрунті та ускладнював ситуацію, показуючи неправдиву інформацію, а також замовчуючи невигідну.

Зокрема, журналістка «Аверсу» Наталка Поліщук вишукувала «чужих» людей, спекулювала абревіатурою, розпитуючи звичайних, здебільшого старшого віку людей про ПЦУ і УПЦ і ловлячи їх на тому, що вони нібито плутаються у цих поняттях.

«Неправдиве висвітлення події: чомусь не показали як відбувалась служба, не розказали про стрілянину, підпал монастирської економії, не розповіли, що відбулись збори, що релігійна громада проголосувала за перехід в Православну Церкву України. Одним словом, все в традиціях Аверсу».

У коментарях до допису Ольги Бондарук, до слова, немає жодного аргументу у виправдання чи підтримку сюжету «Аверсу». Натомість люди пишуть, що вже і не здивовані з таких методів роботи його журналістів.

Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм. Окрім того, на території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою.

Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.





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Теги: Жидичин, Аверс, брехня, ПЦУ
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