У Луцьку п'яна жінка вибігла на дорогу й потрапила під колеса авто

У Луцьку на вул. Карпенка-Карого жінка напідпитку вирішила перебігти дорогу та потрапила під колеса.Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 26 лютого, поблизу гаражного кооперативу "Автомобіліст-2".Про цеповідомили очевидці.У прес-службі патрульної поліції повідомили, що жінка в стані алкогольного сп'яніння вирішила перебігти проїжджу частину в невстановленому місці.Рухаючись по вул. Карпенка-Карого в напрямку вул. Рівненської водій Renault Megane не встиг вчасно зреагувати, так як справа від нього рухався бус. Таким чином він зачепив жінку, яка зненацька вибігла на проїжджу частину.Згодом її оглянула бригада екстреної медичної допомоги, однак від госпіталізації жінка відмовилась. Медиків запевнила, що травм ніяких не отримала, почуває себе добре. Претензій до водія не має.