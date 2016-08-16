У Луцьку п'яна жінка вибігла на дорогу й потрапила під колеса авто
Сьогодні, 20:16
У Луцьку на вул. Карпенка-Карого жінка напідпитку вирішила перебігти дорогу та потрапила під колеса.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 26 лютого, поблизу гаражного кооперативу "Автомобіліст-2".
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
У прес-службі патрульної поліції повідомили, що жінка в стані алкогольного сп'яніння вирішила перебігти проїжджу частину в невстановленому місці.
Рухаючись по вул. Карпенка-Карого в напрямку вул. Рівненської водій Renault Megane не встиг вчасно зреагувати, так як справа від нього рухався бус. Таким чином він зачепив жінку, яка зненацька вибігла на проїжджу частину.
Згодом її оглянула бригада екстреної медичної допомоги, однак від госпіталізації жінка відмовилась. Медиків запевнила, що травм ніяких не отримала, почуває себе добре. Претензій до водія не має.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 26 лютого, поблизу гаражного кооперативу "Автомобіліст-2".
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
У прес-службі патрульної поліції повідомили, що жінка в стані алкогольного сп'яніння вирішила перебігти проїжджу частину в невстановленому місці.
Рухаючись по вул. Карпенка-Карого в напрямку вул. Рівненської водій Renault Megane не встиг вчасно зреагувати, так як справа від нього рухався бус. Таким чином він зачепив жінку, яка зненацька вибігла на проїжджу частину.
Згодом її оглянула бригада екстреної медичної допомоги, однак від госпіталізації жінка відмовилась. Медиків запевнила, що травм ніяких не отримала, почуває себе добре. Претензій до водія не має.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Били, різали і спалили живцем: волинський суд виніс вирок рівнянці, яка замовила вбивство батька
Сьогодні, 21:16
Підкуп виборців – це питання взаємозалежності попиту й пропозиції, – волинський нардеп
Сьогодні, 20:43
У Луцьку п'яна жінка вибігла на дорогу й потрапила під колеса авто
Сьогодні, 20:16
Якою буде погода в Україні 27 лютого
Сьогодні, 20:00
На «Устилузі» митники знайшли у водія «зайві» двигуни
Сьогодні, 19:48