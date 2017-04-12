У Луцьку не «декомунізують» найбільші вулиці
Сьогодні, 17:20
У Луцьку низка вулиць не потрапила у список тих, які мали перейменувати.
Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Вулицю Ватутіна носитиме назку Ліщинова, Воїнів Інтернаціоналістів - Воїнів-афганців, Гастелло - Люблінська, Корнійчука - Валерії Новодворської, Красовського - Галини Коханської, Макаренка - Долинна, Молодогвардійська - Межова, Островського - Сірої дивізії, Панфілова - Повстанська, Папаніна - Арсена Річинського, Революційна - Акацієва, Шевцової - Новоброварна.
Окрім того, провулок Красовського перейменують на Галини Коханської, Червоноармійський - Черешневий.
«Ряд найбільших вулиць виключили зі списку. Наприклад, Федорова, Ярощука. Були проведені громадські обговорення, проект напрацьовувати два роки. Що за подвійні стандарти? Декомунізація наполовину» - обурився Павло Данильчук.
Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт зауважив, що існує різне бачення щодо цього питання. Депутат Микола Федік додав, що найближчим часом перейменують інші вулиці і цим самим завершать процес декомунізації.
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Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.
Вулицю Ватутіна носитиме назку Ліщинова, Воїнів Інтернаціоналістів - Воїнів-афганців, Гастелло - Люблінська, Корнійчука - Валерії Новодворської, Красовського - Галини Коханської, Макаренка - Долинна, Молодогвардійська - Межова, Островського - Сірої дивізії, Панфілова - Повстанська, Папаніна - Арсена Річинського, Революційна - Акацієва, Шевцової - Новоброварна.
Окрім того, провулок Красовського перейменують на Галини Коханської, Червоноармійський - Черешневий.
«Ряд найбільших вулиць виключили зі списку. Наприклад, Федорова, Ярощука. Були проведені громадські обговорення, проект напрацьовувати два роки. Що за подвійні стандарти? Декомунізація наполовину» - обурився Павло Данильчук.
Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт зауважив, що існує різне бачення щодо цього питання. Депутат Микола Федік додав, що найближчим часом перейменують інші вулиці і цим самим завершать процес декомунізації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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