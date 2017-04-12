У Луцьку не «декомунізують» найбільші вулиці





Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.



Вулицю Ватутіна носитиме назку Ліщинова, Воїнів Інтернаціоналістів - Воїнів-афганців, Гастелло - Люблінська, Корнійчука - Валерії Новодворської, Красовського - Галини Коханської, Макаренка - Долинна, Молодогвардійська - Межова, Островського - Сірої дивізії, Панфілова - Повстанська, Папаніна - Арсена Річинського, Революційна - Акацієва, Шевцової - Новоброварна.



Окрім того, провулок Красовського перейменують на Галини Коханської, Червоноармійський - Черешневий.



«Ряд найбільших вулиць виключили зі списку. Наприклад, Федорова, Ярощука. Були проведені громадські обговорення, проект напрацьовувати два роки. Що за подвійні стандарти? Декомунізація наполовину» - обурився Павло Данильчук.



Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт зауважив, що існує різне бачення щодо цього питання. Депутат Микола Федік додав, що найближчим часом перейменують інші вулиці і цим самим завершать процес декомунізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку низка вулиць не потрапила у список тих, які мали перейменувати Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.Вулицю Ватутіна носитиме назку Ліщинова, Воїнів Інтернаціоналістів - Воїнів-афганців, Гастелло - Люблінська, Корнійчука - Валерії Новодворської, Красовського - Галини Коханської, Макаренка - Долинна, Молодогвардійська - Межова, Островського - Сірої дивізії, Панфілова - Повстанська, Папаніна - Арсена Річинського, Революційна - Акацієва, Шевцової - Новоброварна.Окрім того, провулок Красовського перейменують на Галини Коханської, Червоноармійський - Черешневий.«Ряд найбільших вулиць виключили зі списку. Наприклад, Федорова, Ярощука. Були проведені громадські обговорення, проект напрацьовувати два роки. Що за подвійні стандарти? Декомунізація наполовину» - обуривсяНатомість в.о. меразауважив, що існує різне бачення щодо цього питання. Депутатдодав, що найближчим часом перейменують інші вулиці і цим самим завершать процес декомунізації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію