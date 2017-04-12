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У Луцьку не «декомунізують» найбільші вулиці

У Луцьку не «декомунізують» найбільші вулиці
У Луцьку низка вулиць не потрапила у список тих, які мали перейменувати.

Про це йшлося у середу, 27 лютого, під час сесії Луцькради.

Вулицю Ватутіна носитиме назку Ліщинова, Воїнів Інтернаціоналістів - Воїнів-афганців, Гастелло - Люблінська, Корнійчука - Валерії Новодворської, Красовського - Галини Коханської, Макаренка - Долинна, Молодогвардійська - Межова, Островського - Сірої дивізії, Панфілова - Повстанська, Папаніна - Арсена Річинського, Революційна - Акацієва, Шевцової - Новоброварна.

Окрім того, провулок Красовського перейменують на Галини Коханської, Червоноармійський - Черешневий.

«Ряд найбільших вулиць виключили зі списку. Наприклад, Федорова, Ярощука. Були проведені громадські обговорення, проект напрацьовувати два роки. Що за подвійні стандарти? Декомунізація наполовину» - обурився Павло Данильчук.

Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт зауважив, що існує різне бачення щодо цього питання. Депутат Микола Федік додав, що найближчим часом перейменують інші вулиці і цим самим завершать процес декомунізації.

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Теги: декомунізація, перейменування, Луцьк
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