Путін – патріарх РПЦ: під стіни Волиньради прийшли противники УПЦ (МП)





Це сталося у четвер, 28 лютого,



За словами прихильників ПЦУ, таким чином вони хотіли донести опонентам, що, мовляв, не завжди "їхні" священики говорять правду. Так, на транспарантах, які розгорнули учасники акції, зображений закривавлений напис "Путін - патріарх РПЦ".



"Ми прийшли, щоб люди зрозуміли. Бо їм, вочевидь, священики неправильно толкують. Кажуть, що вони Українська православна церква. А вони ж - московська! Хай називають справедливо. А вони обманюють людей. Ми взяли плакати, щоб люди подивилися, почитали. Може, хтось і зрозуміє, і будуть приходити до нас, в українську церкву", - розповів один з учасників акції Ярослав Корнійчук.



Чоловік каже, що не вважає цю акцію провокацією. Каже, ніхто вірянам УПЦ (МП) не заважає.



"Ми поставили плакати і мирно стоїмо. Думаємо, що, можливо, їм комусь дійде. Бо ж це люд, який не розуміє, який історії не знає. Не завжди священик говорить правду. Вони кажуть, що це українська церква, але не кажуть, що московського патріархату. Ми сподіваємося, що все ж таки якась частинка людей навернуться до української церкви", - вважає чоловік.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під стінами Волинської обласної ради прихильники ПЦУ розгорнули транспаранти.Це сталося у четвер, 28 лютого, під час молитовного стояння вірян УПЦ (МП) За словами прихильників ПЦУ, таким чином вони хотіли донести опонентам, що, мовляв, не завжди "їхні" священики говорять правду. Так, на транспарантах, які розгорнули учасники акції, зображений закривавлений напис "Путін - патріарх РПЦ"."Ми прийшли, щоб люди зрозуміли. Бо їм, вочевидь, священики неправильно толкують. Кажуть, що вони Українська православна церква. А вони ж - московська! Хай називають справедливо. А вони обманюють людей. Ми взяли плакати, щоб люди подивилися, почитали. Може, хтось і зрозуміє, і будуть приходити до нас, в українську церкву", - розповів один з учасників акціїЧоловік каже, що не вважає цю акцію провокацією. Каже, ніхто вірянам УПЦ (МП) не заважає."Ми поставили плакати і мирно стоїмо. Думаємо, що, можливо, їм комусь дійде. Бо ж це люд, який не розуміє, який історії не знає. Не завжди священик говорить правду. Вони кажуть, що це українська церква, але не кажуть, що московського патріархату. Ми сподіваємося, що все ж таки якась частинка людей навернуться до української церкви", - вважає чоловік.

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