У Луцьку на Ковельській ВАЗ «поцілував» буса. ФОТО
Сьогодні, 14:11
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася аварія за участю двох автівок.
Автопригода трапилася пообіді 28 лютого. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Так, поблизу будинку на Ковельській, 3 "Жигулі" бордового кольору протаранив синього мікроавтобуса Renault Trafic.
За свідченнями очевидців, водій ВАЗу був у стані алкогольного сп'яніння. До слова, алкотест на місці автопригоди водій проходити відмовився, тож шофера повезуть на освідування у наркодиспансер.
Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень, серед людей постраждалих немає. На місці працює поліція.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода трапилася пообіді 28 лютого. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Так, поблизу будинку на Ковельській, 3 "Жигулі" бордового кольору протаранив синього мікроавтобуса Renault Trafic.
За свідченнями очевидців, водій ВАЗу був у стані алкогольного сп'яніння. До слова, алкотест на місці автопригоди водій проходити відмовився, тож шофера повезуть на освідування у наркодиспансер.
Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень, серед людей постраждалих немає. На місці працює поліція.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зловили палія трави
Сьогодні, 14:34
Двоє волинян «свиснули» зрізані сосни, спритників затримали
Сьогодні, 14:19
У Луцьку на Ковельській ВАЗ «поцілував» буса. ФОТО
Сьогодні, 14:11