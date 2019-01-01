У Луцьку на Ковельській ВАЗ «поцілував» буса. ФОТО





Автопригода трапилася пообіді 28 лютого. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Так, поблизу будинку на Ковельській, 3 "Жигулі" бордового кольору протаранив синього мікроавтобуса Renault Trafic.



За свідченнями очевидців, водій ВАЗу був у стані алкогольного сп'яніння. До слова, алкотест на місці автопригоди водій проходити відмовився, тож шофера повезуть на освідування у наркодиспансер.



Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень, серед людей постраждалих немає. На місці працює поліція.



Деталі - згодом.





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