Священику з Жидичина, який стріляв у натовп, можуть заборонити служити

Володимира Гелету з Жидичина, який вночі стріляв у людей, можуть покарати.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.



Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин,



Поліція



За словами Олега Точинського, свідчення присутніх під час стрілянини доволі неоднозначні. Тож єпархія чекає оцінки подій від правоохоронців.



«Коли слідча група скаже своє остаточне слово, то і з нашого боку буде офіційна думка щодо того, що робити, як вчиняти у таких ситуаціях», - розповів він.



Речник Волинської єпархії УПЦ додав, якщо вину Володимира Гелети доведуть, його можуть відсторонити від служіння.



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