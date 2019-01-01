Священику з Жидичина, який стріляв у натовп, можуть заборонити служити
Сьогодні, 17:00
Протоієрея Володимира Гелету з Жидичина, який вночі стріляв у людей, можуть покарати.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.
Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм.
Поліція перевіряє всі обставини стрілянини у Ківерцівському районі.
За словами Олега Точинського, свідчення присутніх під час стрілянини доволі неоднозначні. Тож єпархія чекає оцінки подій від правоохоронців.
«Коли слідча група скаже своє остаточне слово, то і з нашого боку буде офіційна думка щодо того, що робити, як вчиняти у таких ситуаціях», - розповів він.
Речник Волинської єпархії УПЦ додав, якщо вину Володимира Гелети доведуть, його можуть відсторонити від служіння.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів речник Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.
Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм.
Поліція перевіряє всі обставини стрілянини у Ківерцівському районі.
За словами Олега Точинського, свідчення присутніх під час стрілянини доволі неоднозначні. Тож єпархія чекає оцінки подій від правоохоронців.
«Коли слідча група скаже своє остаточне слово, то і з нашого боку буде офіційна думка щодо того, що робити, як вчиняти у таких ситуаціях», - розповів він.
Речник Волинської єпархії УПЦ додав, якщо вину Володимира Гелети доведуть, його можуть відсторонити від служіння.
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Коментарі 3
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НЕ ШУКАЙТЕ СОБІ ПРОВІДНИКА МІЖ БОГОМ І ЛЮДИНОЮ,НЕ ВОЗВИШАЙТЕ ХРАМИ З ЦЕГЛИ!!!!!
ЩОБ ПОМОЛИТИСЬ АБО ЗВЕРНУТИСЬ ДО БОГА НЕ ПОТРІБНО НІКОГО І НІЧОГО,ВИСТАЧИТЬ НАВІТЬ МАЛЕНЬКОГО КУТОЧКА В МАЛЕНЬКИЙ КІМНАТЦІ.
Хто знае що та сатана в рясі робила тою своею рукою?,якою ВАС благославляе.
І САМЕ ГОЛОВНЕ,ПОДИВІТЬСЯ,ПОЧИТАЙТЕ,ЩО НАПИСАНО НА КОРОНІ ПАПИ РИМСЬКОГО!!!!!
Я ВАМ ПЕРЕКЛАДУ ЦЕ З ЛАТИНІ А ВИ ПОТІМ САМІ МОЖЕТЕ ПЕРЕКОНАТИСЬ.
ЗАСТУПНИК БОГА НА ЗЕМЛІ!!!!!
І КОМУ ВОНИ В ВАТИКАНІ ПОКЛОНЯЮТЬСЯ?
ТАК ЩО ЖИНІТЬ В ШИЮ ТИХ ВОНЮЧИХ КОЗЛІВ,ЯКІ ЗВУТЬСЯ СВЯЩЕННИКАМИ.
ГОМОСЕКСУАЛІСТИ КОНЧЕНІ!!!!!!!!!!!!