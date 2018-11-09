Вбивство Каті Литкіної: батько дівчини розповів моторошні подробиці трагедії

Катерини Литкіної.



Під час судового засідання показання надав батько вбитої Сергій Литкін, який пригадав події, що відбулися після зникнення доньки - пише



ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Вбив – сядь», – батько Катерини Литкіної у суді



“Їздив по темних місцях, закинутих будівлях, питав у дівчат чи не бачили її. А вони сміялись, що я її шукаю”, – каже чоловік.



Він розповів, що оскільки останньою людиною, яка бачила Катю, був Мирон , то зустрівся із ним особисто. Хлопець повідомив, що під час їхньої останньої зустрічі до Каті часто дзвонив Максим.



“Донька тоді ще сказала Мирону, що, мовляв, ось Максим почав знов мене любити…”, – говорить Сергій Литкін.



З його розповіді стає зрозуміло, що сказані Катею слова були іронічними, адже дівчину здивувала неочікувана прихильність давнього знайомого.



Сергій згадує, що про Максима донька говорила або ніяк, або зі сльозами, тому не раз радив Каті забути про нього.



Після того, як перевірили ноутбук і з’ясували, що переписка дівчини з Максимом, яку бачили раніше, видалена, до будинку, де проживала Литкіна, викликали правоохоронців. Розпочалися пошуки зниклої.



Сергій Литкін під час судового засідання згадав поетапно, як проводив розшуки доньки. Шокувала чоловіка робота правоохоронців, які, на його думку, зробили дуже мало для того, щоб знайти дитину.



Крім слів поліцейського “Нагуляється і прийде”, Литкін згадав і розмову з іншим правоохоронцем, який дуже акцентував на тому, що цілу ніч витратив на читання вилученого щоденника Каті. Сергій впевнений, що саме у щоденнику найперше можна було знайти підказку, де шукати доньку. Адже у ньому містилася інформація про те, що Катерина і раніше бувала на териконі.



Найважче чоловіку вдалося відтворити останній день пошуків, коли на териконі 3-ох шахти помітив тіло своєї дитини. Спочатку він побачив кросівки вбитої.



Розпачливий крик батька налякав 2-ох підлітків, які йому допомагали в пошуках на териконі.



“Мене дуже здивувало лице, тому що я думав, що їй зламали шию і голову втоптали в землю. Голова була плоска і накрита волоссям”, – пригадує чоловік.



Далі, як розповідає, він подзвонив в поліцію, а потім Вікторії Литкіній. Їй розповісти про жахливу знахідку було найважче.



“Віку на терикон ми вели двоє, тому що вона падала, втрачала свідомість по дорозі. Я казав: “Тримайся, бо доведеться дивитися ще на гірше”. Потім з’їхався весь відділок поліції. Терикон став наче мурашник”, – розповів Сергій Литкін.



Після вбивства доньки Сергій побачив відеозвернення, яке вона планувала віддати Максиму разом з малюнками.



“Привітання для Максима з днем народження записувалося на моєму комп’ютері. Це була окрема папка. Відеозвернення дуже зворушливе, можна було плакати днями, передивляючись його. А ця особа взяла і так ось просто… Так, Катя планувала завершити все це, віддати йому диск і малюнки. І це було логічно, бо вона почала зустрічатися з Мироном”, – розповів Сергій Литкін.



Він згадує, що свого часу питав у доньки, чим їй подобається Максим.



“Вона говорила, що він такий хороший. Хороший… взяв і закатрупив”, – каже чоловік.



Потерпіла Вікторія Литкіна у залі суду висловила прохання надати свої показання на наступних засіданнях, адже з розповіддю Сергія знову пережила найбільш жахливі моменти у своєму житті.



Адвокати обвинувачених настояли на повторному проведенні допиту свідка (працівниці швейної фабрики, яка бачила Катю, Максима і Назара втрьох напередодні вбивства), хоча її не раз заслуховували в суді. Під час останнього допиту захисниками обвинувачених їй було поставлено більш як 70 запитань.



Крім цього, захисники Максима Т. та Назара С. настояли на допиті ще однієї працівниці швейної фабрики, яка готова давати свідчення.



Обвинуваченим продовжили строк тримання під вартою ще на 60 днів.



1-го березня відбудеться продовження слухань у справі про вбивство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го лютого у Ковельському міськрайонному суді відбулися слухання у справі вбивства неповнолітньої дівчини з НововолинськаПід час судового засідання показання надав батько вбитої Сергій Литкін, який пригадав події, що відбулися після зникнення доньки - пише Буг “Їздив по темних місцях, закинутих будівлях, питав у дівчат чи не бачили її. А вони сміялись, що я її шукаю”, – каже чоловік.Він розповів, що оскільки останньою людиною, яка бачила Катю, був, то зустрівся із ним особисто. Хлопець повідомив, що під час їхньої останньої зустрічі до Каті часто дзвонив Максим.“Донька тоді ще сказала Мирону, що, мовляв, ось Максим почав знов мене любити…”, – говорить Сергій Литкін.З його розповіді стає зрозуміло, що сказані Катею слова були іронічними, адже дівчину здивувала неочікувана прихильність давнього знайомого.Сергій згадує, що про Максима донька говорила або ніяк, або зі сльозами, тому не раз радив Каті забути про нього.Після того, як перевірили ноутбук і з’ясували, що переписка дівчини з Максимом, яку бачили раніше, видалена, до будинку, де проживала Литкіна, викликали правоохоронців. Розпочалися пошуки зниклої.Сергій Литкін під час судового засідання згадав поетапно, як проводив розшуки доньки. Шокувала чоловіка робота правоохоронців, які, на його думку, зробили дуже мало для того, щоб знайти дитину.Крім слів поліцейського “Нагуляється і прийде”, Литкін згадав і розмову з іншим правоохоронцем, який дуже акцентував на тому, що цілу ніч витратив на читання вилученого щоденника Каті. Сергій впевнений, що саме у щоденнику найперше можна було знайти підказку, де шукати доньку. Адже у ньому містилася інформація про те, що Катерина і раніше бувала на териконі.Найважче чоловіку вдалося відтворити останній день пошуків, коли на териконі 3-ох шахти помітив тіло своєї дитини. Спочатку він побачив кросівки вбитої.Розпачливий крик батька налякав 2-ох підлітків, які йому допомагали в пошуках на териконі.“Мене дуже здивувало лице, тому що я думав, що їй зламали шию і голову втоптали в землю. Голова була плоска і накрита волоссям”, – пригадує чоловік.Далі, як розповідає, він подзвонив в поліцію, а потім. Їй розповісти про жахливу знахідку було найважче.“Віку на терикон ми вели двоє, тому що вона падала, втрачала свідомість по дорозі. Я казав: “Тримайся, бо доведеться дивитися ще на гірше”. Потім з’їхався весь відділок поліції. Терикон став наче мурашник”, – розповів Сергій Литкін.Після вбивства доньки Сергій побачив відеозвернення, яке вона планувала віддати Максиму разом з малюнками.“Привітання для Максима з днем народження записувалося на моєму комп’ютері. Це була окрема папка. Відеозвернення дуже зворушливе, можна було плакати днями, передивляючись його. А ця особа взяла і так ось просто… Так, Катя планувала завершити все це, віддати йому диск і малюнки. І це було логічно, бо вона почала зустрічатися з Мироном”, – розповів Сергій Литкін.Він згадує, що свого часу питав у доньки, чим їй подобається Максим.“Вона говорила, що він такий хороший. Хороший… взяв і закатрупив”, – каже чоловік.Потерпіла Вікторія Литкіна у залі суду висловила прохання надати свої показання на наступних засіданнях, адже з розповіддю Сергія знову пережила найбільш жахливі моменти у своєму житті.Адвокати обвинувачених настояли на повторному проведенні допиту свідка (працівниці швейної фабрики, яка бачила Катю, Максима і Назара втрьох напередодні вбивства), хоча її не раз заслуховували в суді. Під час останнього допиту захисниками обвинувачених їй було поставлено більш як 70 запитань.Крім цього, захисникитанастояли на допиті ще однієї працівниці швейної фабрики, яка готова давати свідчення.Обвинуваченим продовжили строк тримання під вартою ще на 60 днів.1-го березня відбудеться продовження слухань у справі про вбивство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію