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Волинянин вдома вирощував коноплю

Волинянин вдома вирощував коноплю
Житель Ковельщини вирощував вдома коноплю, а потім виготовляв з неї канабіс.

Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.

Зокрема, в березні минулого року в горщиках для вазонів чоловік посадив 30 рослин коноплі. Потім він впродовж кількох місяців підливав, підживляв та доглядав за насадженнями. Коли конопля виросла достатньо - “агорном” обірвав частину листя і висушив. Таким чином він отримав 7 грам канабісу, які зберігав вдома для власного вживання.

Проте його планам завадили правоохоронці, які провели обшук в його помешканні та вилучили і рослини коноплі, і канабіс.

Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за незаконне виготовлення та зберігання наркотичних речовин, а справу скерували на розгляд суду. Свою вину підсудний визнав.

Зрештою, Ковельський міськрайонний суд призначив обвинуваченому покарання у виді 3 років ув’язнення, але з іспитовим терміном в 2 роки.

Зображення ілюстративне

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Теги: конопля, канабіс, суд
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