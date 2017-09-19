Волинянин вдома вирощував коноплю
Сьогодні, 21:35
Житель Ковельщини вирощував вдома коноплю, а потім виготовляв з неї канабіс.
Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.
Зокрема, в березні минулого року в горщиках для вазонів чоловік посадив 30 рослин коноплі. Потім він впродовж кількох місяців підливав, підживляв та доглядав за насадженнями. Коли конопля виросла достатньо - “агорном” обірвав частину листя і висушив. Таким чином він отримав 7 грам канабісу, які зберігав вдома для власного вживання.
Проте його планам завадили правоохоронці, які провели обшук в його помешканні та вилучили і рослини коноплі, і канабіс.
Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за незаконне виготовлення та зберігання наркотичних речовин, а справу скерували на розгляд суду. Свою вину підсудний визнав.
Зрештою, Ковельський міськрайонний суд призначив обвинуваченому покарання у виді 3 років ув’язнення, але з іспитовим терміном в 2 роки.
Зображення ілюстративне
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Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.
Зокрема, в березні минулого року в горщиках для вазонів чоловік посадив 30 рослин коноплі. Потім він впродовж кількох місяців підливав, підживляв та доглядав за насадженнями. Коли конопля виросла достатньо - “агорном” обірвав частину листя і висушив. Таким чином він отримав 7 грам канабісу, які зберігав вдома для власного вживання.
Проте його планам завадили правоохоронці, які провели обшук в його помешканні та вилучили і рослини коноплі, і канабіс.
Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за незаконне виготовлення та зберігання наркотичних речовин, а справу скерували на розгляд суду. Свою вину підсудний визнав.
Зрештою, Ковельський міськрайонний суд призначив обвинуваченому покарання у виді 3 років ув’язнення, але з іспитовим терміном в 2 роки.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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