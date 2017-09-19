Волинянин вдома вирощував коноплю

Житель Ковельщини вирощував вдома коноплю, а потім виготовляв з неї канабіс.Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду.Зокрема, в березні минулого року в горщиках для вазонів чоловік посадив 30 рослин коноплі. Потім він впродовж кількох місяців підливав, підживляв та доглядав за насадженнями. Коли конопля виросла достатньо - “агорном” обірвав частину листя і висушив. Таким чином він отримав 7 грам канабісу, які зберігав вдома для власного вживання.Проте його планам завадили правоохоронці, які провели обшук в його помешканні та вилучили і рослини коноплі, і канабіс.Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за незаконне виготовлення та зберігання наркотичних речовин, а справу скерували на розгляд суду. Свою вину підсудний визнав.Зрештою, Ковельський міськрайонний суд призначив обвинуваченому покарання у виді 3 років ув’язнення, але з іспитовим терміном в 2 роки.