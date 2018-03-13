Які зміни відбулися на Волині за 4 роки





Для продовження позитивних тенденцій розвитку регіону в області провели раду регіонального розвитку, такі ж ради були проведенні по всіх районах та окремих ОТГ Волині. Про це йшлося на прес-конференції голови Волинської ОДА Олександра Савченка у п’ятницю, 1 березня.



Нагадаємо, що волиняни



В ОДА повідомляють, що за останні роки на Волині вдалося здійснити багато позитивних змін. Зокрема, у Волинській області утворили 50 ОТГ, в яких вже відбулися перші місцеві вибори. Це у свою чергу прискорило темпи зростання місцевих бюджетів.



За кошти Державного фонду регіонального розвитку реалізовувався 81 інвестиційний проект – ремонтували важливі для громад об’єкти соціальної інфраструктури. За рахунок коштів інфраструктурної субвенції ОТГ будувались та реконструювались дороги та вулиці, мережі освітлення, водопостачання, тепломережі, заклади культури, освіти, охорони здоров’я, адміністративні будівлі.



З 2014 року в області відремонтували 471 км доріг загального користування. За рахунок митного експерименту за чотири роки відремонтували доріг на 1,14 млрд гривень. Серед них – Львів – Радехів – Луцьк (60,7 км), Луцьк – Володимир-Волинський (72 км), Луцьк – Ковель – Ягодин (63,8 км).



Також на Волині активно розбудовувалися ЦНАПи, відкрили п’ять новозбудованих загальноосвітніх закладів, ще 45 – реконструювали та 139 – відремонтували. У дитячих садочках області додатково створили 3,6 тис. місць. Окрім того, презентували 19 інклюзивно-ресурсних центрів.



Всього за останні чотири роки на території Волині, за рахунок різних державних та місцевих програм, збудували та реконструювали понад 1000 інфраструктурних об’єктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останні чотири роки на Волині активно будували дороги, створювали нові ОТГ, відкривали додаткові садочки та школи.Для продовження позитивних тенденцій розвитку регіону в області провели раду регіонального розвитку, такі ж ради були проведенні по всіх районах та окремих ОТГ Волині. Про це йшлося на прес-конференції голови Волинської ОДАу п’ятницю, 1 березня.Нагадаємо, що волиняни будуть отримувати листи від ОДА з планом розвитку області на наступні 3 роки.В ОДА повідомляють, що за останні роки на Волині вдалося здійснити багато позитивних змін. Зокрема, у Волинській області утворили 50 ОТГ, в яких вже відбулися перші місцеві вибори. Це у свою чергу прискорило темпи зростання місцевих бюджетів.За кошти Державного фонду регіонального розвитку реалізовувався 81 інвестиційний проект – ремонтували важливі для громад об’єкти соціальної інфраструктури. За рахунок коштів інфраструктурної субвенції ОТГ будувались та реконструювались дороги та вулиці, мережі освітлення, водопостачання, тепломережі, заклади культури, освіти, охорони здоров’я, адміністративні будівлі.З 2014 року в області відремонтували 471 км доріг загального користування. За рахунок митного експерименту за чотири роки відремонтували доріг на 1,14 млрд гривень. Серед них – Львів – Радехів – Луцьк (60,7 км), Луцьк – Володимир-Волинський (72 км), Луцьк – Ковель – Ягодин (63,8 км).Також на Волині активно розбудовувалися ЦНАПи, відкрили п’ять новозбудованих загальноосвітніх закладів, ще 45 – реконструювали та 139 – відремонтували. У дитячих садочках області додатково створили 3,6 тис. місць. Окрім того, презентували 19 інклюзивно-ресурсних центрів.Всього за останні чотири роки на території Волині, за рахунок різних державних та місцевих програм, збудували та реконструювали понад 1000 інфраструктурних об’єктів.

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