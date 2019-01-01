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У Луцьку водії маршруток не хочуть возити дітей за пільговою ціною

У Луцьку водії маршруток не хочуть возити дітей за пільговою ціною
У Луцьку розглянуть можливість запровадження єдиного зразка учнівського квитка для проїзду в маршрутках.

Про це йдеться у протоколі наради управління транспорту та зв’язку та перевізників.

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа повідомив, що в управління транспорту та зв'язку надходять скарги пасажирів про відмову у проїзді дітям при пред'явлені учнівського квитка. Тому попросив перевізників провести з водіями автобусів інструктажі щодо пільгового проїзду дітей.

Окрім того, "транспортне" управління звернеться до управління освіти щодо можливості запровадження єдиного зразка учнівського квитка для школярів Луцька.

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Теги: маршрутки, діти, Луцьк
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