У Луцьку водії маршруток не хочуть возити дітей за пільговою ціною
Сьогодні, 20:31
У Луцьку розглянуть можливість запровадження єдиного зразка учнівського квитка для проїзду в маршрутках.
Про це йдеться у протоколі наради управління транспорту та зв’язку та перевізників.
Заступник начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа повідомив, що в управління транспорту та зв'язку надходять скарги пасажирів про відмову у проїзді дітям при пред'явлені учнівського квитка. Тому попросив перевізників провести з водіями автобусів інструктажі щодо пільгового проїзду дітей.
Окрім того, "транспортне" управління звернеться до управління освіти щодо можливості запровадження єдиного зразка учнівського квитка для школярів Луцька.
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Про це йдеться у протоколі наради управління транспорту та зв’язку та перевізників.
Заступник начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа повідомив, що в управління транспорту та зв'язку надходять скарги пасажирів про відмову у проїзді дітям при пред'явлені учнівського квитка. Тому попросив перевізників провести з водіями автобусів інструктажі щодо пільгового проїзду дітей.
Окрім того, "транспортне" управління звернеться до управління освіти щодо можливості запровадження єдиного зразка учнівського квитка для школярів Луцька.
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