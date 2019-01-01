У Луцьку водії маршруток не хочуть возити дітей за пільговою ціною

У Луцьку розглянуть можливість запровадження єдиного зразка учнівського квитка для проїзду в маршрутках.Про це йдеться у протоколі наради управління транспорту та зв’язку та перевізників.Заступник начальника управління транспорту та зв’язкуповідомив, що в управління транспорту та зв'язку надходять скарги пасажирів про відмову у проїзді дітям при пред'явлені учнівського квитка. Тому попросив перевізників провести з водіями автобусів інструктажі щодо пільгового проїзду дітей.Окрім того, "транспортне" управління звернеться до управління освіти щодо можливості запровадження єдиного зразка учнівського квитка для школярів Луцька.