На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО
Сьогодні, 21:50
У Ківерцівському районі, поблизу села Дерно люди підпалили суху траву, від чого зайнявся і молодий ліс.
Про це на своїй сторінці у facebook написав голова села Дерно Олександр Гуч.
"Коли вже люди навчаться не руйнувати довкілля. Сприйматимуть планету як свій дім, а не лише свій двір. Біля с. Дерно знову палили траву і відповідно молодий ліс. Тим хто поміг гасити: молодці. Ті що стояли і дивилися з дворів: хай самі дадуть собі оцінку...", - йдеться в дописі.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав голова села Дерно Олександр Гуч.
"Коли вже люди навчаться не руйнувати довкілля. Сприйматимуть планету як свій дім, а не лише свій двір. Біля с. Дерно знову палили траву і відповідно молодий ліс. Тим хто поміг гасити: молодці. Ті що стояли і дивилися з дворів: хай самі дадуть собі оцінку...", - йдеться в дописі.
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