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На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО

На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО
У Ківерцівському районі, поблизу села Дерно люди підпалили суху траву, від чого зайнявся і молодий ліс.

Про це на своїй сторінці у facebook написав голова села Дерно Олександр Гуч.

"Коли вже люди навчаться не руйнувати довкілля. Сприйматимуть планету як свій дім, а не лише свій двір. Біля с. Дерно знову палили траву і відповідно молодий ліс. Тим хто поміг гасити: молодці. Ті що стояли і дивилися з дворів: хай самі дадуть собі оцінку...", - йдеться в дописі.

На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО

На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО

На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО

На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО

На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО

На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО

На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО

На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО

На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО

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Теги: ліс, Ківерцівщина, Дерно, Олександр Гуч
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