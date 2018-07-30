На Ківерцівщині люди спалили молодий ліс. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Олександр Гуч.



"Коли вже люди навчаться не руйнувати довкілля. Сприйматимуть планету як свій дім, а не лише свій двір. Біля с. Дерно знову палили траву і відповідно молодий ліс. Тим хто поміг гасити: молодці. Ті що стояли і дивилися з дворів: хай самі дадуть собі оцінку...", - йдеться в дописі.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі, поблизу села Дерно люди підпалили суху траву, від чого зайнявся і молодий ліс.Про це на своїй сторінці у facebook написав голова села Дерно"Коли вже люди навчаться не руйнувати довкілля. Сприйматимуть планету як свій дім, а не лише свій двір. Біля с. Дерно знову палили траву і відповідно молодий ліс. Тим хто поміг гасити: молодці. Ті що стояли і дивилися з дворів: хай самі дадуть собі оцінку...", - йдеться в дописі.

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