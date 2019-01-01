вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку розшукують 63-річну жінку

У Луцьку розшукують 63-річну жінку
Співробітники Луцького відділу поліції встановлюють місцеперебування 63-річної жительки обласного центру Волині.

У неділю, 3 березня, жінка пішла з дому й наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети розшукуваної: зріст близько 154 см, середньої тілобудови, волосся русяве.

Була одягнена: довге пальто сірого кольору із капюшоном, зимові чоботи чорного кольору, картуз чорного кольору.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цієї людини, повідомте поліцію за номерами телефонів: (0332) 24-22-95 або по лінії «102» чи за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
У Луцьку – мітинг противників вакцинації. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Арештували злодійку, яка крала сережки у лучанок
Сьогодні, 11:24
У Луцьку розшукують 63-річну жінку
Сьогодні, 11:22
50 кілометрів пішки трасою: на Волині двоє дітей втекли з реабілітаційного центру
Сьогодні, 10:58
У Ковелі за тиждень – 6 пожеж
Сьогодні, 10:36
Схожі новини
Розшукують волинянина, який на автостанції пограбував чоловіка Розшукують волинянина, який на автостанції пограбував чоловіка
21 лютий, 12:43
У Луцьку три місяці тому зник 25-річний чоловік: просять допомоги У Луцьку три місяці тому зник 25-річний чоловік: просять допомоги
18 лютий, 11:32
У Луцьку просять впізнати шахрая, який пограбував жінку на інвалідному візку. ФОТО У Луцьку просять впізнати шахрая, який пограбував жінку на інвалідному візку. ФОТО
11 лютий, 15:18
Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: двох підозрюваних відпустили додому Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: двох підозрюваних відпустили додому
01 лютий, 16:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахрайка «зняла порчу» за 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:24
 0
Волинські коміки пройшли у «Лігу сміху»
Сьогодні, 12:08
 0
На Волині Nissan злетів у кювет: травмувались троє людей
Сьогодні, 12:05
 0
На Волині – масові пожежі сухої трави
Сьогодні, 12:01
 0
У пожежі під Луцьком жінка отримала опіки обличчя
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8