У Луцьку розшукують 63-річну жінку
Сьогодні, 11:22
Співробітники Луцького відділу поліції встановлюють місцеперебування 63-річної жительки обласного центру Волині.
У неділю, 3 березня, жінка пішла з дому й наразі її місцезнаходження невідоме.
Прикмети розшукуваної: зріст близько 154 см, середньої тілобудови, волосся русяве.
Була одягнена: довге пальто сірого кольору із капюшоном, зимові чоботи чорного кольору, картуз чорного кольору.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цієї людини, повідомте поліцію за номерами телефонів: (0332) 24-22-95 або по лінії «102» чи за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.
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У неділю, 3 березня, жінка пішла з дому й наразі її місцезнаходження невідоме.
Прикмети розшукуваної: зріст близько 154 см, середньої тілобудови, волосся русяве.
Була одягнена: довге пальто сірого кольору із капюшоном, зимові чоботи чорного кольору, картуз чорного кольору.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цієї людини, повідомте поліцію за номерами телефонів: (0332) 24-22-95 або по лінії «102» чи за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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