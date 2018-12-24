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Суд арештував майно депутата Луцькради Євгена Ткачука. ДОКУМЕНТ

Суд арештував майно депутата Луцькради Євгена Ткачука. ДОКУМЕНТ
Луцький міськрайонний суд наклав арешт на майно депутата Луцькради Євгена Ткачука, якого впіймали під час дачі хабара посадовцю управління Держпраці і який наразі перебуває під домашнім арештом.

Таку ухвалу ще 27 лютого виніс суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук.

Так, відомо, що в ухвалі йдеться про накладання арешту на таке майно Євгена Ткачука:

- Гараж – за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Станіславського, будинок 48Б, гараж 11;
- Квартира – за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Станіславського, будинок 48А, квартира 22;
- Гараж – за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Станіславського, будинок 48Б, гараж 1;
- Офісне приміщення з гаражами за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Мамсурова, будинок 49;
- Фарбувальні камери за адресою: Волинська область, м. Луцьк,
Вулиця Мамсурова, будинок 49;
- Пункт миття автомобільних транспортних засобів за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Мамсурова, будинок 49;
- Гараж цегляний загальною площею 84.1 кв.м – за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Боженка, будинок 49в;
- Земельна ділянка за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Боженка, будинок 49а.
- Незавершене будівництво, СТО, мийка та кафе, об’єкт житлової нерухомості за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Боженка, будинок 49а.

Зауважимо, що Ткачука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 КК України. Відповідно до цього у разі засудження Ткачука його майно можуть конфіскувати.

Суд арештував майно депутата Луцькради Євгена Ткачука. ДОКУМЕНТ
Суд арештував майно депутата Луцькради Євгена Ткачука. ДОКУМЕНТ


Нагадаємо, депутата Луцької міської ради Євгена Ткачука затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю Управління Держпраці в області. За інформацією правоохоронців, неправомірна вигода надавалася за не накладення штрафів за використання праці найманих працівників у фірмі депутата без оформлення з ними трудових відносин.

23 лютого Євгену Ткачуку оголосили про підозру . Того ж дня по обіді депутата відвели в ГУНП у Волинській області, аби допитати як підозрюваного у скоєні злочину. Згодом його у кайданках посадили в службову автівку та відвезли знову ж до ізолятора тимчасового тримання.

24 лютого Євгену Ткачуку обрали міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт. Щоправда, без електронного засобу контролю.


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Теги: Луцьк, Євген Ткачук, хабар, депутат, суд
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