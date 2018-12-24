Суд арештував майно депутата Луцькради Євгена Ткачука. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 11:09
Луцький міськрайонний суд наклав арешт на майно депутата Луцькради Євгена Ткачука, якого впіймали під час дачі хабара посадовцю управління Держпраці і який наразі перебуває під домашнім арештом.
Таку ухвалу ще 27 лютого виніс суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук.
Так, відомо, що в ухвалі йдеться про накладання арешту на таке майно Євгена Ткачука:
- Гараж – за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Станіславського, будинок 48Б, гараж 11;
- Квартира – за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Станіславського, будинок 48А, квартира 22;
- Гараж – за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Станіславського, будинок 48Б, гараж 1;
- Офісне приміщення з гаражами за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Мамсурова, будинок 49;
- Фарбувальні камери за адресою: Волинська область, м. Луцьк,
Вулиця Мамсурова, будинок 49;
- Пункт миття автомобільних транспортних засобів за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Мамсурова, будинок 49;
- Гараж цегляний загальною площею 84.1 кв.м – за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Боженка, будинок 49в;
- Земельна ділянка за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Боженка, будинок 49а.
- Незавершене будівництво, СТО, мийка та кафе, об’єкт житлової нерухомості за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Боженка, будинок 49а.
Зауважимо, що Ткачука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 КК України. Відповідно до цього у разі засудження Ткачука його майно можуть конфіскувати.
Нагадаємо, депутата Луцької міської ради Євгена Ткачука затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю Управління Держпраці в області. За інформацією правоохоронців, неправомірна вигода надавалася за не накладення штрафів за використання праці найманих працівників у фірмі депутата без оформлення з ними трудових відносин.
23 лютого Євгену Ткачуку оголосили про підозру . Того ж дня по обіді депутата відвели в ГУНП у Волинській області, аби допитати як підозрюваного у скоєні злочину. Згодом його у кайданках посадили в службову автівку та відвезли знову ж до ізолятора тимчасового тримання.
24 лютого Євгену Ткачуку обрали міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт. Щоправда, без електронного засобу контролю.
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Таку ухвалу ще 27 лютого виніс суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук.
Так, відомо, що в ухвалі йдеться про накладання арешту на таке майно Євгена Ткачука:
- Гараж – за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Станіславського, будинок 48Б, гараж 11;
- Квартира – за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Станіславського, будинок 48А, квартира 22;
- Гараж – за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Станіславського, будинок 48Б, гараж 1;
- Офісне приміщення з гаражами за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Мамсурова, будинок 49;
- Фарбувальні камери за адресою: Волинська область, м. Луцьк,
Вулиця Мамсурова, будинок 49;
- Пункт миття автомобільних транспортних засобів за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Мамсурова, будинок 49;
- Гараж цегляний загальною площею 84.1 кв.м – за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Боженка, будинок 49в;
- Земельна ділянка за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Боженка, будинок 49а.
- Незавершене будівництво, СТО, мийка та кафе, об’єкт житлової нерухомості за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Боженка, будинок 49а.
Зауважимо, що Ткачука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 КК України. Відповідно до цього у разі засудження Ткачука його майно можуть конфіскувати.
Нагадаємо, депутата Луцької міської ради Євгена Ткачука затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю Управління Держпраці в області. За інформацією правоохоронців, неправомірна вигода надавалася за не накладення штрафів за використання праці найманих працівників у фірмі депутата без оформлення з ними трудових відносин.
23 лютого Євгену Ткачуку оголосили про підозру . Того ж дня по обіді депутата відвели в ГУНП у Волинській області, аби допитати як підозрюваного у скоєні злочину. Згодом його у кайданках посадили в службову автівку та відвезли знову ж до ізолятора тимчасового тримання.
24 лютого Євгену Ткачуку обрали міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт. Щоправда, без електронного засобу контролю.
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