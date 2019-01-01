На Волині батько 5 років шукає зниклого 23-річного сина





Про зникнення 23-річного хлопця повідомив його батько Анатолій, - пише



Мати Сергія померла, коли діти були малі. Тато у день, коли хлопець востаннє з’явився вдома, перебував на лікуванні в Луцьку.



Сергій закінчив економічний факультет Нововолинського електромеханічного коледжу, мав непогані успіхи у навчанні, потім працював у супермаркеті “Рідний Край”.



“14-го лютого син приїхав додому, взяв гроші (3 тисячі гривень) і як поїхав, так і зник. Його бачили у Володимирі-Волинському.



Приблизно 2 тижні тому в Риковичівську сільську раду подзвонили з Володимир-Волинського відділення поліції і сказали забрати Сергія паспорт.



У поліції ніхто не знає, як той паспорт опинився в них. Сказали, що прибирали за сейфом і знайшли. Кажуть, що слідчий, який працював в кабінеті, і мав би знати, як опинився паспорт у відділку, пішов на пенсію.



В поліції говорять, що сина немає в базі правопорушників, тобто до скооєння злочинів він не причетний”, – каже Анатолій Живило.



Відомо також, що Сергія не раз бачили в закладах з ігровими автоматами у Нововолинську.



Інформацію про можливе місце перебування хлопця рідні просять повідомляти за номером телефону: 380967389355





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідні 5 років шукають Сергія Живило із села Риковичі Іваничівського району. Хлопець вийшов з дому 14-го лютого 2014-го року і після цього його не бачили.Про зникнення 23-річного хлопця повідомив його батько, - пише Буг Мати Сергія померла, коли діти були малі. Тато у день, коли хлопець востаннє з’явився вдома, перебував на лікуванні в Луцьку.Сергій закінчив економічний факультет Нововолинського електромеханічного коледжу, мав непогані успіхи у навчанні, потім працював у супермаркеті “Рідний Край”.“14-го лютого син приїхав додому, взяв гроші (3 тисячі гривень) і як поїхав, так і зник. Його бачили у Володимирі-Волинському.Приблизно 2 тижні тому в Риковичівську сільську раду подзвонили з Володимир-Волинського відділення поліції і сказали забрати Сергія паспорт.У поліції ніхто не знає, як той паспорт опинився в них. Сказали, що прибирали за сейфом і знайшли. Кажуть, що слідчий, який працював в кабінеті, і мав би знати, як опинився паспорт у відділку, пішов на пенсію.В поліції говорять, що сина немає в базі правопорушників, тобто до скооєння злочинів він не причетний”, – каже Анатолій Живило.Відомо також, що Сергія не раз бачили в закладах з ігровими автоматами у Нововолинську.

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