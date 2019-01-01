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Через паліїв сухостою на Ківерцівщині вигоріло 9 гектарів землі. ВІДЕО

Через паліїв сухостою на Ківерцівщині вигоріло 9 гектарів землі. ВІДЕО
Дернівський сільський голова Олександр Гуч демонструє масштаби польової пожежі, де вигорів молодий ліс. Каже: те, що зайнялося за секунди, гасили понад три години.

Пожежним та десятку селян, котрі заливали вогонь водою та збивали гілками, заважав дужий вітер. Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Вогнем дехто з місцевих дає бій сухостою, щоби краще росла трава для випасу худоби. А що гинуть цілком здорові дерева - ніхто з них не переймається. Не замислюються зловмисники і над тим, що своїми вичнками можуть спровокувати торфяні пожежі.

"Гасити суху траву дуже важко, а гасити торфяники - ще важче. Торф горить дуже глибоко і дуже довго, його постійно треба заливати водою. І навіть те місце, яке залите водою, воно може через певний час спалахувати. Це дуже складні пожежі і якщо ми зараз їх не зупинимо, то ми всі будемо дихати димом пожеж", - каже начальник відділу ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.

Аби знайти та притягнути до відповідальності дернівського палія сільський голова Олександр Гуч організував подвірні обходи. До обіду робить це сам, а після - підключає дільничного інспектора.

Та навіть якщо вдасться знайти палія штраф у 170 гривень, бідкається чиновник, навряд чи його злякає. Аби "дійшло" - суму треба підняти в рази, певні селяни.

Деталі - в сюжеті.


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Теги: сухостій, суха трава, підпал, Дерно, пожежа, поле, молодий ліс
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Коментарі 1
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Потрібно не демонструвати, а діяти. В першу чергу провести профілактичну роботу, а по факту підпалу виявити порушника опитавши односельчан. Фейсбучний голова і нічого не добавиш. Просто балаболка.
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