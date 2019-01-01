Через паліїв сухостою на Ківерцівщині вигоріло 9 гектарів землі. ВІДЕО

Олександр Гуч демонструє масштаби польової пожежі, де



Пожежним та десятку селян, котрі заливали вогонь водою та збивали гілками, заважав дужий вітер. Йдеться в сюжеті



Вогнем дехто з місцевих дає бій сухостою, щоби краще росла трава для випасу худоби. А що гинуть цілком здорові дерева - ніхто з них не переймається. Не замислюються зловмисники і над тим, що своїми вичнками можуть спровокувати торфяні пожежі.



"Гасити суху траву дуже важко, а гасити торфяники - ще важче. Торф горить дуже глибоко і дуже довго, його постійно треба заливати водою. І навіть те місце, яке залите водою, воно може через певний час спалахувати. Це дуже складні пожежі і якщо ми зараз їх не зупинимо, то ми всі будемо дихати димом пожеж", - каже начальник відділу ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.



Аби знайти та притягнути до відповідальності дернівського палія сільський голова Олександр Гуч організував подвірні обходи. До обіду робить це сам, а після - підключає дільничного інспектора.



Та навіть якщо вдасться знайти палія штраф у 170 гривень, бідкається чиновник, навряд чи його злякає. Аби "дійшло" - суму треба підняти в рази, певні селяни.



Деталі - в сюжеті.





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