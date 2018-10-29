Помер атовець, якого на Волині побив 15-річний підліток





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Нагадаємо, вночі з 2-го на 3-те березня між 15-річним хлопцем та чоловіком – учасником АТО, якому близько 40-ка років, стався конфлікт. Останній перебував у важкому стані без свідомості, травми виявилися несумісні з життям.



Поліція за допомогою камер відеоспостерення встановила, що підліток ходив містом та “стріляв” цигарки. Підійшов і до потерпілого, між ними виник конфлікт.



15-річний хлопець наніс удар, внаслідок якого чоловік впав на землю. В атовця була тріщина в голові від одного вуха до іншого. Він помер у лікарні.



Проводяться відповідні слідчі дії. Судмедекспертиза має встановити чи використовувався при ударі сторонній предмет і внаслідок чого отримані тяжкі тілесні ушкодження, які потягнули за собою смерть (безпосередньо від удару чи після падіння). Це все буде впливати на кваліфікацію злочину.



Неповнолітній не притягувався до відповідальності, але вже потрапляв у поле зору правоохоронців.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7-го березня у реанімаційному відділенні НЦМЛ помер чоловік, який отримав тяжкі тілесні ушкодження після удару неповнолітнього.Про це повідомляє БУГ Нагадаємо,. Останній перебував у важкому стані без свідомості, травми виявилися несумісні з життям.Поліція за допомогою камер відеоспостерення встановила, що підліток ходив містом та “стріляв” цигарки. Підійшов і до потерпілого, між ними виник конфлікт.15-річний хлопець наніс удар, внаслідок якого чоловік впав на землю. В атовця була тріщина в голові від одного вуха до іншого. Він помер у лікарні.Проводяться відповідні слідчі дії. Судмедекспертиза має встановити чи використовувався при ударі сторонній предмет і внаслідок чого отримані тяжкі тілесні ушкодження, які потягнули за собою смерть (безпосередньо від удару чи після падіння). Це все буде впливати на кваліфікацію злочину.Неповнолітній не притягувався до відповідальності, але вже потрапляв у поле зору правоохоронців.Триває слідство.

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